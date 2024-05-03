Экспорт подсолнечного масла приближается к рекордным показателям: запасы подсолнечника минимальны

Экспорт подсолнечного масла из Украины в сентябре-апреле 2023/24 маркетингового года составил более 4,4 млн. тонн, что на 17% превысило показатель за аналогичный период предыдущего сезона.

Об этом сообщает ИА "АПК-Информ".

Отмечается, что такой результат стал вторым по величине объемом экспорта за всю историю после показателя 2019/20 маркетингового года (4,49 млн. тонн в сентябре-апреле).

Как объясняют аналитики, повышению спроса на подсолнечное масло в текущем сезоне со стороны ключевых мировых импортеров способствовала более привлекательная цена на эту продукцию по сравнению с другими растительными маслами, в результате чего украинские заводы активно наращивали переработку подсолнечника.

Кроме того, еще одним фактором явилось обеспечение относительно стабильных отгрузок масла морским транспортом.

Также оценка экспорта подсолнечного масла на сезон-2023/24 была увеличена экспертами АПК-Информ до 5,6 млн тонн (+4% к апрельской оценке; -1% к 2022/23 МГ).

"Однако, учитывая, что уже около 79% прогноза экспортировано, к концу сезона ожидается значительное снижение помесячных объемов отгрузки", - подчеркнули аналитики.

Они добавили, что сокращение экспорта данной продукции уже в мае-августе текущего сезона может быть обусловлено снижением переработки подсолнечника на фоне исчерпания его запасов, которые в целом по стране к началу мая оцениваются как минимальные за последние три сезона.

Заметим, переработка подсолнечника в Украине в марте приблизилась к довоенному уровню и увеличилась к трехмесячному максимуму, составив около 1,49 млн т (+9% к февралю; +10% к марту 2023 г.).

В Молдове производитель масла приостановил работу из-за дефицита подсолнечника из Украины

Компания Floarea Soarelui, являющаяся крупнейшим в Молдове производителем масла, приостановила работу из-за дефицита семян подсолнечника из Украины, импорт которого подлежит лицензированию.

Предприятие способно перерабатывать более тысячи тонн семян подсолнечника в сутки, соответственно для продолжения функционирования необходимы большие объемы сырья, которые не могут купить. По этой причине в январе было прекращено производство, теперь снова остановлен завод в Бельцах и Danube Oil в Джурджулештах.

Напомним, в начале октября 2023 Молдова ввела лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. По словам вице-премьера Владимира Боли, этот шаг сделан для того, чтобы установить более строгий контроль за качеством импортируемой продукции, гарантируя ее соответствие стандартам пищевой безопасности.

Напомним, согласно данным Государственной таможенной службы Украины, за 2023/2024 маркетинговый год (с 1 июля 2023 по 1 апреля 2024 года) экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины достиг 34,862 миллиона тонн, из которых 5,192 млн тонн было отгружено в марте.

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