Переработка подсолнечника в Украине приблизилась к довоенному уровню

Переработка подсолнечника в Украине увеличилась в марте 2024 года до трехмесячного максимума, составив около 1,49 млн т (+9% к февралю; +10% к марту 2023 г.).

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Об этом сообщает "АПК-Информ" .

Отмечается, что всего за 7 месяцев 2023/24 маркетингового года в Украине было переработано почти 9,3 млн т этого масличного, что на 11% превысило показатель в аналогичный период предыдущего сезона.

Также это стало максимальным объемом для указанного периода за последние 3 сезона, приблизившись к показателю довоенного периода (9,6-10,5 млн. тонн для сентября-марта).

"Высоким темпам переработки способствует прежде всего увеличение экспорта подсолнечного масла в текущем сезоне, который обеспечивает относительно стабильная работа портов Одессы и Дуная", - подчеркнули аналитики.

Они отмечают, что учитывая более низкий урожай подсолнечника в прошлом году против довоенного уровня, запасы этой масличной культуры к началу апреля составляют около 4,5-5 млн т (всего остатки у аграриев и уже законтрактованные объемы у переработчиков), что является минимальным показателем для последних трех сезонов.

По прогнозам экспертов, всего за сезон-2023/24 переработка подсолнечника может составить около 13,3-13,8 млн т, что уступает показателю предыдущего сезона как минимум на 4% и в определенной степени будет зависеть от ситуации на экспортном рынке данной культуры.

"Постепенное налаживание экспорта подсолнечника в ЕС и пониженная импортная пошлина на масличную в Турции может способствовать увеличению объемов отгрузки данной культуры на внешние рынки, однако более привлекательный ценовой уровень внутреннего рынка пока будет сдерживать данную тенденцию", - прогнозируют аналитики.

По их оценкам, объемы экспорта подсолнечника остаются значительно ниже по сравнению с прошлогодними.

Кроме того, более стремительному увеличению экспорта данной культуры препятствует слишком сложный режим получения лицензий на импорт украинской масличной в Болгарии, из-за чего местные перерабатывающие предприятия испытывают нехватку сырья.

В Болгарии нехватка подсолнечника

Отметим, что рынок ожидал указанного упрощения правительством процедуры получения экспортных лицензий на подсолнечник из Украины. В Болгарии же переработчики сталкиваются с риском прекращения работы заводов из-за недостаточного объема сырья.

Глава Союза производителей растительных масел и маслодельных продуктов в Болгарии Яне Янев заявил, что болгарские производители масла готовы выйти на забастовку из-за дефицита подсолнечника, вызванного приостановкой импорта из Украины.

"Нам нужен постоянный поток подсолнечника, потому что мощности, которые мы имеем, вдвое больше производимого сырья. Мы протестуем против политики ограничения свободной торговли и направленной против интересов фермеров профильным министерством", - сказал Янев.

В Молдове производитель масла приостановил работу из-за дефицита подсолнечника из Украины

Компания Floarea Soarelui, которая является крупнейшим в Молдове производителем масла, приостановила работу из-за дефицита семян подсолнечника из Украины, импорт которого подлежит лицензированию.

Предприятие способно перерабатывать более тысячи тонн семян подсолнечника в сутки, соответственно для продолжения функционирования необходимы большие объемы сырья, которые не могут купить. По этой причине в январе было прекращено производство, теперь снова остановлен завод в Бельцах и Danube Oil в Джурджулештах.

Напомним, в начале октября 2023 Молдова ввела лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. По словам вице-премьера Владимира Боли, этот шаг сделан для того, чтобы установить более строгий контроль за качеством импортируемой продукции, гарантируя ее соответствие стандартам пищевой безопасности.

Напомним, согласно данным Государственной таможенной службы Украины, за 2023/2024 маркетинговый год (с 1 июля 2023 по 1 апреля 2024 года) экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины достиг 34,862 миллиона тонн, из которых 5,192 млн тонн было отгружено в марте.

Источник фото: ua.depositphotos.com