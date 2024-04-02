В Украине спрос на строительство новых элеваторов невелик — Ігорь Шевченко

Среди производителей агропродукции сейчас есть определенный спрос на собственные емкости для хранения, но он не очень велик. Об этом рассказал в интервью изданию Delo.ua совладелец и генеральный директор зернотрейдинговой компании Tesslagroup Игорь Шевченко.

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"Более богатые строят железные силосы, другие строят склады или ангары. Спрос существует, но он не очень велик, судя по тому, как нам активно звонят по телефону и предлагают построить новые хранилища. Еще до большой войны мы приобрели несколько участков под элеваторы, и пока ничего не строим, потому что это достаточно дорого. А рисковать деньгами мы сейчас не готовы", - уточнил Игорь Шевченко.

По его словам, психология украинских аграриев такова, что они хотят все зерно держать у себя. Это иногда приводит к порче товара из-за отсутствия элеваторного опыта, но это их право - хранить и контролировать свой товар.

"Я бы на месте производителя торговался с элеваторами. Этот рынок готов давать скидки и льготные условия на хранение и приемку продукции. Совсем не обязательно строить для себя. Наша компания посчитала, что сейчас строительство силоса на 5-7 тыс. тонн стоит $100 за тонну емкости, то есть $500-700 тыс. только за металлическую "банку". С механизацией и конвейерами это будет уже $120-150/тонна, а с сушилкой выйдет еще дороже", - отмечает руководитель Tesslagroup.

Больше об элеваторных услугах, стоимости сушки зерна и визитах ТЦК к элеваторщикам читайте в интервью с Игорем Шевченко: "Наш аграрий хочет держать зерно у себя, это такая национальная черта характера".

Холдинг Tesslagroup работает как система торгово-логистических хабов, занимается зернотрейдингом, доставкой, хранением и доработкой сельхозкультур. Компания начала свою деятельность в 2006 году на территории АР Крым и Херсонской области, до полномасштабной войны входила в ТОП-10 украинских бизнесов с наибольшими элеваторными мощностями.

В ее активы входит 11 элеваторов емкостью единовременного хранения в 580 тыс. тонн, тогда как до войны этот показатель приближался к 1 млн тонн.

Последствия российской агрессии Tesslagroup испытала дважды: в 2014 году из-за оккупации Крыма потеряла контроль над тремя элеваторами, а в 2022 году во временную оккупацию попали девять элеваторов на Юге и Востоке.