В Украине растет спрос на подсолнечный шрот: какие цены на внутреннем рынке

В Украине значительно вырос спрос на подсолнечный шрот, а вместе с ним – и цены, которые сегодня на внутреннем рынке выросли до 200 $/т.

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Об этом сообщила старший менеджер маслоэкстракционного завода Алена Царева, передает Latifundist.

"Внутри страны шрот в спросе, цены безумные. Например, 200+$ вы легко получите на большой воде, и заберут у вас его неглядя. А вот если посмотреть на внешние рынки, то нет этого всего", — отметила Царева.

Цены на шрот по направлениям:

300-305 $/т на условиях CIF Китай,

Таиланд 350 $/т на условиях CIF,

245-250 $/т на СIF Мармара, Турция,

Европа 270-275 $/т на условиях СIF Испания, Франция, Италия.

Напомним, по состоянию на 11 марта 2024 года средние цены на подсолнечный шрот составляли 170 долларов за тонну с учетом доставки в порт, что на 5 долларов за тонну больше, чем на прошлой неделе.

В то же время переработка подсолнечника в Украине увеличилась в марте 2024 года до трехмесячного максимума, составив около 1,49 млн т (+9% к февралю; +10% к марту 2023 г.)

Экспорт украинского масла

Украина сократила экспорт подсолнечного масла в ЕС. Так, экспорт подсолнечного масла из Украины в феврале достиг 603 тысяч тонн, что всего на 1% меньше, чем в январе, став вторым наибольшим показателем для февраля в истории. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019/20 маркетинговом году – 627 тысяч тонн.

Главной причиной снижения экспорта в текущем месяце стало сокращение поставок в страны Европейского Союза на 10%, из-за чего, несмотря на большой спрос в начале сезона, запасы подсолнечного масла остаются на удовлетворительном уровне.

Добавим, что за первые четыре месяца сезона 2023/24 Китай значительно увеличил закупку украинского высокоолеинового подсолнечного масла, почти утроив импорт, в то время как страны Европейского Союза снизили его на 13%.

Отметим, Украина "выпала" с рынков растительного масла в период высокого спроса и цен из-за войны. Но, несмотря на все трудности, с логистикой, в сентябре 2023 года Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в страны ЕС и Индию.

Фото: ua.depositphotos.com