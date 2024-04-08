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В Украине растет спрос на подсолнечный шрот: какие цены на внутреннем рынке
В Украине значительно вырос спрос на подсолнечный шрот, а вместе с ним – и цены, которые сегодня на внутреннем рынке выросли до 200 $/т.
Об этом сообщила старший менеджер маслоэкстракционного завода Алена Царева, передает Latifundist.
"Внутри страны шрот в спросе, цены безумные. Например, 200+$ вы легко получите на большой воде, и заберут у вас его неглядя. А вот если посмотреть на внешние рынки, то нет этого всего", — отметила Царева.
Цены на шрот по направлениям:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 300-305 $/т на условиях CIF Китай,
- Таиланд 350 $/т на условиях CIF,
- 245-250 $/т на СIF Мармара, Турция,
- Европа 270-275 $/т на условиях СIF Испания, Франция, Италия.
Напомним, по состоянию на 11 марта 2024 года средние цены на подсолнечный шрот составляли 170 долларов за тонну с учетом доставки в порт, что на 5 долларов за тонну больше, чем на прошлой неделе.
В то же время переработка подсолнечника в Украине увеличилась в марте 2024 года до трехмесячного максимума, составив около 1,49 млн т (+9% к февралю; +10% к марту 2023 г.)
Экспорт украинского масла
Украина сократила экспорт подсолнечного масла в ЕС. Так, экспорт подсолнечного масла из Украины в феврале достиг 603 тысяч тонн, что всего на 1% меньше, чем в январе, став вторым наибольшим показателем для февраля в истории. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019/20 маркетинговом году – 627 тысяч тонн.
Главной причиной снижения экспорта в текущем месяце стало сокращение поставок в страны Европейского Союза на 10%, из-за чего, несмотря на большой спрос в начале сезона, запасы подсолнечного масла остаются на удовлетворительном уровне.
Добавим, что за первые четыре месяца сезона 2023/24 Китай значительно увеличил закупку украинского высокоолеинового подсолнечного масла, почти утроив импорт, в то время как страны Европейского Союза снизили его на 13%.
Отметим, Украина "выпала" с рынков растительного масла в период высокого спроса и цен из-за войны. Но, несмотря на все трудности, с логистикой, в сентябре 2023 года Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в страны ЕС и Индию.
Фото: ua.depositphotos.com