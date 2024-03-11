В Украине подорожал подсолнечный шрот

На прошлой неделе на рынке Украины цены на подсолнечный шрот выросли из-за увеличения спроса в портах и быстрее отгрузки.

Об этом сообщает "АПК-Информ".

По состоянию на 11 марта 2024 г. средние цены на подсолнечный шрот составляли 170 долларов за тонну с учетом доставки в порт, что на 5 долларов за тонну больше, чем на предыдущей неделе.

Отмечается, что недельный экспорт подсолнечного шрота и жмыха вырос в 3,3 раза и составил 103 тысяч тонн по сравнению с последней неделей февраля. Кроме того, за первую неделю марта объем перевозки шрота автотранспортом вырос на 15%.

Украина сократила экспорт подсолнечного масла в ЕС

Также издание пишет, что экспорт подсолнечного масла из Украины в феврале достиг 603 тысяч тонн, что всего на 1% меньше, чем в январе, став вторым наибольшим показателем для февраля в истории. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019/20 маркетинговом году – 627 тысяч тонн.

Сообщается, что главной причиной снижения экспорта в текущем месяце стало сокращение поставок в страны Европейского Союза на 10%, из-за чего, несмотря на большой спрос в начале сезона, запасы подсолнечного масла остаются на удовлетворительном уровне.

В ЕС было отправлено около 364,1 тысячи тонн масла, на 10% меньше чем в январе, но это все еще один из самых больших месячных объемов для этого региона.

Кроме того, рост экспорта подсолнечного масла наблюдался в Турцию (81,6 тыс. тонн; +15%) и Индию (38,1 тыс. тонн по сравнению с 700 тоннами в предыдущем месяце).

Добавим, что за первые четыре месяца сезона 2023/24 Китай значительно увеличил закупку украинского высокоолеинового подсолнечного масла, почти утроив импорт, в то время как страны Европейского Союза снизили его на 13%.

Отметим, Украина "выпала" с рынков растительного масла в период высокого спроса и цен из-за войны войны. Но, несмотря на все трудности, с логистикой, в сентябре 2023 года Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в страны ЕС и Индию.