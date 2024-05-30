В Україні дорожчає соняшникова олія: у чому причина

Ціна на соняшник в Україні перевищила 18 тисяч гривень за тонну, і заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низький рівень запасів. Тому соняшникова олія в Україні та світі дорожчає через обмежену пропозицію.

Про це повідомляють аналітики кооперативу "ПУСК", передає пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Закупівельна ціна на соняшник перевищила 18 тис. грн за тонну

Зазначається, що ціни на соняшникову олію зростають через обмежену пропозицію на світовому ринку.

Основними виробниками соняшникової олії у світі є РФ та Україна. Росія експортує більшість своєї продукції до Китаю, тоді як інші країни-покупці звертаються до України, де пропозиція наразі є обмеженою.

"Це призводить до зростання цін на соняшникову олію. Закупівельна ціна на соняшник в Україні перевищила 18 тисяч гривень за тонну, і заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низький рівень запасів. Відновлення роботи портів у березні-лютому призвело до значного зменшення запасів соняшника, що також впливає на зростання цін”, - пояснюють експерти.

Вони звертають увагу на те, що переробні заводи працюють з мінімальним прибутком в очікуванні нового сезону олійних культур.

“Поточні ціни часто приносять заводам мінімальний прибуток або навіть збитки, але їхня головна мета – підтримувати роботу до початку сезону ріпака, коли на переробку надійде новий врожай", - підкреслюють аналітики.

Вони прогнозують, що на цьому тижні продовжиться подальше зростання цін на соняшник, а переробні заводи купуватимуть соняшник за наявними цінами, які коливаються в межах 18 100-18 200 гривень.

Очікується, що до кінця тижня-початку наступного закупівельні ціни досягнуть 19 тисяч гривень за тонну.

Як повідомляють аналітики, у травні законтрактовано 620 тонн української соняшникової олії на експорт, проте, у липні-серпні темпи експорту можуть сповільнитися.

Запаси соняшнику мінімальні

Експорт соняшникової олії з України у вересні-квітні 2023/24 маркетингового року склав понад 4,4 млн тонн, що на 17% перевищило показник за аналогічний період попереднього сезону.

Підвищенню попиту на соняшникову олію у поточному сезоні з боку ключових світових імпортерів сприяла більш приваблива ціна на цю продукцію у порівнянні з іншими рослинними оліями, внаслідок чого українські заводи активно нарощували переробку соняшнику.

Скорочення експорту даної продукції вже в травні-серпні поточного сезону може бути зумовлено зниженням переробки соняшнику на тлі вичерпання його запасів, які в цілому по країні на початок травня оцінюються як мінімальні за останні три сезони.

Зауважимо, переробка соняшнику в Україні у березні наблизилася до довоєнного рівня і збільшилася до тримісячного максимуму, склавши близько 1,49 млн т (+9% до лютого; +10% до березня 2023 р.).

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