На експорт шести видів агропродукції до ЄС діятимуть нові правила, - Мінагрополітики

З 5 червня почнуть працювати оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. На деякі агропродукти встановлені квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки.

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Про це розповів в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час виступу на конференції Grain Ukraine, передає пресслужба Мінагрополітики.

Він зазначив, що правила стосуються шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду.

На експорт цукру до ЄС квота на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась.

"З 1 червня урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Великобританію", - зауважив Висоцький.

Загалом, за його словами, виробництва цукру для внутрішнього споживання достатньо.

Також Висоцький наголосив, що ЄС – найбільший торговельний партнер України. В 2023 році близько 60% агропродукції було експортовано до країн ЄС.

Виконувач обов’язків міністра розповів, що невдовзі вступлять в силу закони, які забезпечуватимуть механізми прозорого і безперешкодного експорту.

"Нові законодавчі зміни передбачають встановлення мінімальних цін на експорт зернових та олійних культур, горіхів і меду. Також у ДАР буде запущена система простежуваності щодо виробленої продукції. Міністерство агрополітики розробляє алгоритм впровадження змін, які будуть опубліковані для громадського обговорення", - підкреслив урядовець.

Євросоюз погодив безмитну торгівлю для України до червня 2025 року, однак є умови

Нагадаємо, ЄС тимчасово призупинив для України мита та квоти до червня 2025 року, проте залишив за собою право запровадити обмеження у випадку, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Посли країн-членів Євросоюзу і Європарламент погодили між собою нові умови пільгової торгівлі та можливих квот для сільськогосподарської продукції з України, водночас з більшим захистом для європейських фермерів.

"Якщо на ринку ЄС чи ринках однієї чи кількох країн ЄС виникнуть значні порушення через український імпорт, наприклад, пшениці, регламент гарантує, що Єврокомісія може вжити швидких заходів і застосувати будь-які заходи, які вважатиме за потрібне", - заявили у Європарламенті.

Раніше ЄС планував зберігати торгівлю з Україною на рівні років повномасштабного вторгнення, коли українська сільськогосподарська продукція ввозилась без обмежень. Проте Франція та Польща наполягли, що потрібно зважати також на довоєнний 2021-й рік. Компромісним рішенням стало врахування половини 2021 року.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

19 березня 2024 року Європарламент і Європейська Рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах війни.

13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Так "торговельний безвіз" для України було схвалено остаточно.

Україна може втратити мільярд євро через нові торговельні обмеження ЄС

Через обмеження для деяких видів сільгосппродукції український бюджет може втратити близько мільярда євро протягом року, заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, нова угода з ЄС відрізняється від тих умов лібералізації політики щодо експорту, які діяли протягом 2023 року.

"Запроваджується екстрене гальмування – певний перелік продуктів (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор і ще низка продуктів), які будуть рахуватися за принципом загального експорту, який відбувався у 2022-23 роках, але також і було включено другу половину 2021 року... Будемо бачити суттєве обмеження порядку продуктів – зокрема, цукор – які у 2023-му році продемонстрували ефективну присутність і нарощування на території ЄС", - зауважив Марчук.

Він також зауважив, що разом із ухваленими нормами щодо України в контексті "екстреного гальмування" будуть ухвалені й мита – обкладатиметься митом продукція зернової лінії групи.