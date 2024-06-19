Єврокомісія готується ввести імпортні мита на українські яйця та цукор

Європейська комісія може найближчими днями запровадити ввізні мита на українські яйця, оскільки Україна вичерпала квоти на постачання цього товару до ЄС.

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Про це повідомляє Euronews.

Оскільки імпорт яєць з України досяг ліміту на постачання до Європейського Союзу, Єврокомісія поверне ввізні мита на цю українську продукцію протягом наступних двох тижнів.

За словами торговельних експертів, знайомих з цією темою, імпорт цукру також знаходиться в центрі уваги виконавчої влади ЄС.

Видання пише, що нова схема вільної торгівлі, яка набула чинності з 6 червня, включає автоматичний захисний механізм. Його метою є захист окремих "чутливих" європейських секторів, таких як яйця, птиця, цукор, кукурудза, лущене зерно, овес та мед, від різкого зростання імпорту внаслідок скасування квот та митних зборів.

На практичному рівні ЄК має право задіяти так зване "екстрене гальмування" та знову запровадити тарифні квоти на імпорт цих товарів з України у випадку, якщо його обсяги перевищать середній арифметичний показник імпорту за період з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2023 року.

Таким чином, захисний механізм дозволяє ЄС тимчасово відновити торговельні обмеження для запобігання надмірному зростанню імпорту в окремих "чутливих" сегментах ринку, водночас не блокуючи повністю дію угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо, 19 червня при експорті до Європейського Союзу застосовуватимуться мита на український овес, оскільки Україна перевищила встановлені квоти.

Цукор – "під прицілом"

Що стосується цукру, то його імпорт також знаходиться під пильним наглядом виконавчої влади ЄС. Два джерела, поінформовані про це питання, відзначили цукор як ймовірного "кандидата на контроль", заявивши, що імпорт цього товару вже перевищуює межу екстреного гальмування.

"Ми не можемо спекулювати щодо темпів майбутнього імпорту", ​​— сказав представник комісії, додавши, що виконавча влада ЄС продовжує контролювати відповідні тригерні рівні.

Люк Верне з аналітичного центру FarmEurope раніше розповідав Euronews, що частина українського цукру, що надходить до ЄС, може мати статус внутрішньої переробки – імпортується для реекспорту – що може вплинути на оцінку Комісії.

Якщо буде досягнуто тригерного рівня і для цукру, тарифи будуть повторно активовані протягом максимум 14 днів.

За цією проблемою уважно стежить асоціація ЄС, що представляє європейських споживачів цукру в секторі харчових продуктів і напоїв (CIUS) і вона стурбована обмеженням обсягу імпорту основного товару для переробки їхньої продукції.

"Ми боїмося, що найближчими роками обсягів цукру буде недостатньо, щоб задовольнити цим попит ринку ЄС", — сказав речник CIUS.

Нещодавно Україна встановила рекорд експорту цукру в 108 000 тонн у травні, внаслідок того, що цукровий буряк почав розглядатися як хороший варіант диверсифікації для виробників зерна країни. За даними Національної асоціації цукровиків України (Укрцукор), Київ експортує до ЄС 65% цукру.

Україна припинила експорт цукру до ЄС

30 травня Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт цукру до країн Європейського Союзу. Зупинка експорту цукру триватиме до кінця 2024 року.

Раніше Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" звернулася до Кабінету Міністрів з проханням терміново встановити нульову квоту на експорт цукру до Євросоюзу на 2024 рік.

Причиною цього є досягнення граничного обсягу поставок українського цукру в ЄС, передбаченого рішенням Європейського Союзу.

Фактично, "Укрцукор" ініціював закриття кордону України для експорту цукру в ЄС, оскільки експортні поставки вже сягнули 262,6 тисяч тонн - квоти на 2024 рік.

В асоціації вважають, що такі дії демонструють конструктивну позицію українських виробників цукру та їхню готовність інтегруватися у європейський ринок відповідно до його вимог.