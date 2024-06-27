Український уряд спростував інформацію про плани ЄС запровадити нові мита на українські товари

Український уряд перевірив інформацію ЗМІ про можливе запровадження ЄС захисних мит на нові українські товари та не підтвердив її.

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Про це заявила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина у Брюсселі, пише Європейська правда.

Під час робочого візиту до євроінституцій Стефанішина наголосила, що ЄС не має планів щодо запровадження нових мит на українські товари.

"Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується", – заявила вона.

Тобто інформація, поширена Financial Times про можливе відновлення мит на імпорт українського цукру та яєць з 28 червня, виявилася неправдивою.

"З п’ятниці ЄС має намір відновити тарифи на імпорт українського цукру та яєць, використовуючи "аварійне гальмо", призначене для заспокоєння фермерів, які протестували в усьому блоці на початку цього року", - йшлося в повідомленні видання.

Квоти на продукти

Європейська комісія може найближчими днями запровадити ввізні мита на українські яйця, оскільки Україна вичерпала квоти на постачання цього товару до ЄС.

Окрім цього, виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що Україна вже вичерпала цьогорічні квоти на експорт цукру і вівса до Європейського Союзу.

Що стосується цукру, то його імпорт також знаходиться під пильним наглядом виконавчої влади ЄС. Два джерела, поінформовані про це питання, відзначили цукор як ймовірного "кандидата на контроль", заявивши, що імпорт цього товару вже перевищуює межу екстреного гальмування.

Зауважимо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

30 травня Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт цукру до країн Європейського Союзу. Зупинка експорту цукру триватиме до кінця 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com