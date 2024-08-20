Евросоюз возобновил пошлины на импорт украинского меда

Во вторник, 20 августа, Европейская комиссия объявила о введении тарифных квот на украинский мед.

Об этом сообщает Euractiv.

Причиной такого шага стало превышение установленного лимита объемов импорта меда из Украины.

Напомним, для поддержки украинского агропродовольственного сектора в условиях российского вторжения, ЕС в 2022 году ввел меры по отмене тарифных квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Торговые льготы, продленные в мае 2024 года еще на один год, установили максимальные объемы импорта для семи "чувствительных" продуктов: яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

Мед достиг лимита импорта

Исполнительные власти ЕС объявили, что импорт меда достиг установленного предела, что привело к "экстренному торможению".

Максимальный объем импорта продукта с 1 января по 31 декабря 2024 года составил 44 417,56 тонны, что соответствует среднему объему со второй половины 2021 года до 2023 года.

С завтрашнего дня (с 21 августа, — ред.) импортируемый в блок украинский мед попадет под тарифные квоты Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС от 2016 года.

Но, по данным Еврокомиссии, мед из Украины уже превышает объемы, изложенные в УВЗСТ.

"Дополнительный импорт будет облагаться пошлинами в режиме наибольшего благоприятствования", — говорится в пресс-релизе.

Исполнительные власти ЕС сообщили, что с 1 января 2025 года по июнь 2025 года к меду будет применяться новая тарифная квота в размере 18,507 тыс. т.

На сегодняшний день мясо птицы и кукуруза являются единственными чувствительными товарами, которые не превысили своих лимитов. Однако, согласно данным таможенного союза ЕС, они достигли почти 70% от максимального количества, установленного регламентом.

ЕС вернул пошлины на украинские яйца и сахар

Евросоюз со 2 июля вернул тарифные квоты на яйца и сахар из Украины из-за увеличения объемов импорта с 2024 года.

Отмечается, что яйца и сахар попали в список товаров, к которым применили "экстренное торможение" из-за того, что объемы импорта достигли среднегодового показателя, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

"Поскольку импорт яиц и сахара из Украины с начала 2024 года уже превышает объемы, установленные тарифной квотой в рамках тарифной квоты из Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, дополнительный импорт будет продолжаться за пошлинами режима наибольшего содействия", — говорится в сообщении.

Напомним, с 19 июня при экспорте в Европейский Союз применяются пошлины на украинский овес, поскольку Украина превысила установленные квоты.

30 мая Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт сахара в страны Европейского Союза. Остановка экспорта сахара будет продолжаться до конца 2024 года.

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