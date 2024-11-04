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Сладкий экспорт: какие страны покупают украинский мед
В первом полугодии 2024 года объем экспорта меда в страны ЕС составил 40,6 тыс. тонн стоимостью 70,7 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
По данным ведомства, большинство меда Украина экспортирует в страны Европейского Союза и США.
Отмечается, что поставками за границу меда занимаются сейчас около 72 украинских предприятий, которые должны соблюдать стандарты безопасности продукции, обеспечивать контроль остаточных веществ и пестицидов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По данным Гостаможслужбы и Госстата экспорт меда в 2023 году составил 55,4 тыс. тонн на сумму 121,4 млн. дол. США, в том числе, в страны Европейского Союза – 45,8 тыс. тонн (93,6% общего экспорта) на сумму 94,9 млн долларов.
Как отмечают в МинАПК, рынки стран Европейского Союза являются ключевыми для экспорта меда, ведьУкраина имеет второй результат по поставкам меда в ЕС, который составляет 28% всего импорта этого продукта странами блока.
Основными странами экспорта меда в 2023 году были Германия, Польша, Испания, Франция, Бельгия, Румыния, Италия, Венгрия, Греция и США.
В августе Европейская комиссия объявила о введении тарифных квот на украинский мед, но Украина продолжает удерживать третье место среди основных экспортеров агропродовольственной продукции в ЕС после Бразилии и Великобритании.
Напомним, что для украинских производителей был открыт китайский рынок меда : форма соответствующего сертификата была согласована еще в начале этого года.