Сладкий экспорт: какие страны покупают украинский мед

В первом полугодии 2024 года объем экспорта меда в страны ЕС составил 40,6 тыс. тонн стоимостью 70,7 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным ведомства, большинство меда Украина экспортирует в страны Европейского Союза и США.

Отмечается, что поставками за границу меда занимаются сейчас около 72 украинских предприятий, которые должны соблюдать стандарты безопасности продукции, обеспечивать контроль остаточных веществ и пестицидов.

По данным Гостаможслужбы и Госстата экспорт меда в 2023 году составил 55,4 тыс. тонн на сумму 121,4 млн. дол. США, в том числе, в страны Европейского Союза – 45,8 тыс. тонн (93,6% общего экспорта) на сумму 94,9 млн долларов.

Как отмечают в МинАПК, рынки стран Европейского Союза являются ключевыми для экспорта меда, ведьУкраина имеет второй результат по поставкам меда в ЕС, который составляет 28% всего импорта этого продукта странами блока.

Основными странами экспорта меда в 2023 году были Германия, Польша, Испания, Франция, Бельгия, Румыния, Италия, Венгрия, Греция и США.

В августе Европейская комиссия объявила о введении тарифных квот на украинский мед, но Украина продолжает удерживать третье место среди основных экспортеров агропродовольственной продукции в ЕС после Бразилии и Великобритании.

Напомним, что для украинских производителей был открыт китайский рынок меда : форма соответствующего сертификата была согласована еще в начале этого года.