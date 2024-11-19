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Категория
Агро
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Болгария требует защитить рынок от импорта меда из Украины

Болгария требует ввести защитные меры против импорта меда из Украины
Болгария требует ввести защитные меры против импорта меда из Украины

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов обратился в Европейскую комиссию с просьбой принять защитные меры против импорта украинского меда. Его обращение поддержала и Румыния.

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Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Болгарии.

Отмечается, что министр Тахов на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства подчеркнул, что импорт украинского меда затрудняет реализацию местного производства и ставит производителей Болгарии в затруднительное положение.

Он отметил, что значительные объемы украинского меда по очень низким ценам, поступающим на европейский рынок, сильно давят на цены болгарского меда.

"Кроме многих проблем в области пчеловодства, в последние три года сектор также столкнулся с конкуренцией со стороны импорта из Украины. Объем импорта меда из Украины в нашу страну с января по октябрь 2024 года вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – подчеркнул Тахов.

Он добавил, что на рынке яиц в Болгарии продолжают наблюдаться перебои из-за резкого увеличения импорта из Украины.

Сообщается также, что в Брюсселе Тахов встретился с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем. Болгарский чиновник отметил, что в последние годы ситуация на рынке сельскохозяйственной продукции в ЕС, особенно в приграничных с Украиной странах, характеризуется высоким уровнем неопределенности и нестабильности. По его словам, это создает напряжение среди производителей и отрицательно сказывается на секторе в целом.

"Поиск долгосрочного решения является ключевым для достижения стабильности и предсказуемости в секторе. Это решение должно быть сбалансировано и отражать интересы всех сторон", — убежден Тахов.

Сладкий экспорт

Напомним, в первом полугодии 2024 года объем экспорта меда в страны ЕС составил 40,6 тыс. тонн стоимостью 70,7 млн долларов.

Как отмечают в МинАПК, рынки стран Европейского Союза являются ключевыми для экспорта меда, ведьУкраина имеет второй результат по поставкам меда в ЕС, который составляет 28% всего импорта этого продукта странами блока.

В августе Европейская комиссия объявила о введении тарифных квот на украинский мед, но Украина продолжает удерживать третье место среди основных экспортеров.   агропродовольственной продукции в ЕС после Бразилии и Великобритании

Напомним, что для украинских производителей был открыт китайский рынок меда : форма соответствующего сертификата была согласована еще в начале этого года.

Автор:
Светлана Манько