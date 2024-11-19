Болгария требует защитить рынок от импорта меда из Украины

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов обратился в Европейскую комиссию с просьбой принять защитные меры против импорта украинского меда. Его обращение поддержала и Румыния.

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Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Болгарии.

Отмечается, что министр Тахов на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства подчеркнул, что импорт украинского меда затрудняет реализацию местного производства и ставит производителей Болгарии в затруднительное положение.

Он отметил, что значительные объемы украинского меда по очень низким ценам, поступающим на европейский рынок, сильно давят на цены болгарского меда.

"Кроме многих проблем в области пчеловодства, в последние три года сектор также столкнулся с конкуренцией со стороны импорта из Украины. Объем импорта меда из Украины в нашу страну с января по октябрь 2024 года вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – подчеркнул Тахов.

Он добавил, что на рынке яиц в Болгарии продолжают наблюдаться перебои из-за резкого увеличения импорта из Украины.

Сообщается также, что в Брюсселе Тахов встретился с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем. Болгарский чиновник отметил, что в последние годы ситуация на рынке сельскохозяйственной продукции в ЕС, особенно в приграничных с Украиной странах, характеризуется высоким уровнем неопределенности и нестабильности. По его словам, это создает напряжение среди производителей и отрицательно сказывается на секторе в целом.

"Поиск долгосрочного решения является ключевым для достижения стабильности и предсказуемости в секторе. Это решение должно быть сбалансировано и отражать интересы всех сторон", — убежден Тахов.

Сладкий экспорт

Напомним, в первом полугодии 2024 года объем экспорта меда в страны ЕС составил 40,6 тыс. тонн стоимостью 70,7 млн долларов.

Как отмечают в МинАПК, рынки стран Европейского Союза являются ключевыми для экспорта меда, ведьУкраина имеет второй результат по поставкам меда в ЕС, который составляет 28% всего импорта этого продукта странами блока.

В августе Европейская комиссия объявила о введении тарифных квот на украинский мед, но Украина продолжает удерживать третье место среди основных экспортеров. агропродовольственной продукции в ЕС после Бразилии и Великобритании

Напомним, что для украинских производителей был открыт китайский рынок меда : форма соответствующего сертификата была согласована еще в начале этого года.