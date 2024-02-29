Україна вийшла в лідери з експорту замороженої малини в Канаду

У 2023 році Україна вперше потрапила в число найбільших постачальників замороженої малини на ринок Канади. У порівнянні з 2022 роком поставки збільшились у 1,5 рази.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зазначають, що це дало змогу Україні посісти шосте місце в рейтингу найбільших експортерів цієї ягоди на ринок Канади, поступаючись лише Чилі, Сербії, США, Мексиці та Китаю.

При цьому Україна вже майже в 5 разів випереджає Польщу за обсягом поставок замороженої малини на цей важливий ринок. Варто зазначити, що у 2023 році Польща знизила постачання цих ягід до Канади більше ніж удвічі.

Також Україна в рейтингу постачальників замороженої малини випереджає на ринку Канади таких великих гравців, як Марокко та Франція, хоча ще у 2022 році Марокко експортувало більше малини до Канади, ніж Україна.

За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, однією з головних проблем України при експорті замороженої малини є низька вартість продукції. З огляду на наявність по сусідству такого великого експортера замороженої малини як Польща, багато українських заморозчиків, по суті, виконували функцію заготівлі сировини для них.

"При цьому Польща, допрацьовуючи українську продукцію, заробляла додатково, за моїми приблизними оцінками, тільки на українській малині від $50 до $80 млн на рік. Однак зараз, вочевидь, Україна вже має і достатні обсяги, і досвід вирощування продукції високої якості, щоб зробити наступний крок і почати самостійно інвестувати в доопрацювання, пакування та маркетинг замороженої продукції без посередництва Польщі, залишаючи додану вартість у себе", – повідомив він.

Очевидно, як зазначають аналітики EastFruit, що процес зниження залежності від експорту до Польщі вже почався. За останні роки Україна нарощувала поставки малини до Канади швидше за всі інші країни-лідери. Щорічно експорт малини з України до Канади зростав, за даними торгової статистики Канади, в середньому на 57,7%. Для порівняння, щорічні поставки замороженої малини з Чилі до Канади знижувалися на 6,4% на рік, а з Сербії – на 18,1% на рік.

Нагадаємо, Україна також збільшила експорт замороженої малини у США – поставки цієї ягоди збільшились у 6 разів порівняно з 2022 роком.

Крім експорту малини Україна посилює свої позиції на міжнародному ринку цибулі та активізує експорт цього овоча, оскільки на внутрішніх ринках ЄС спостерігається певний дефіцит. Найбільшими імпортерами є Румунія та Молдова.

Також раніше повідомлялося, що Україна увійшла у ТОП-7 експортерів лохини до Китаю.

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