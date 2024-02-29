Украина вышла в лидеры по экспорту замороженной малины в Канаду

В 2023 году Украина впервые попала в число самых крупных поставщиков замороженной малины на рынок Канады. По сравнению с 2022 годом поставки увеличились в 1,5 раза.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что это позволило Украине занять шестое место в рейтинге крупнейших экспортеров этой ягоды на рынок Канады, уступая только Чили, Сербии, США, Мексике и Китаю.

При этом Украина уже почти в пять раз опережает Польшу по объему поставок замороженной малины на этот важный рынок. Стоит отметить, что в 2023 году Польша снизила поставки этих ягод в Канаду более чем вдвое.

Также Украина в рейтинге поставщиков замороженной малины опережает на рынке Канады таких крупных игроков как Марокко и Франция, хотя еще в 2022 году Марокко экспортировало больше малины в Канаду, чем Украина.

По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, одной из главных проблем Украины при экспорте замороженной малины является низкая стоимость продукции. Учитывая наличие по соседству такого крупного экспортера замороженной малины как Польша, многие украинские заморозчики, по сути, выполняли функцию заготовки сырья для них.

"При этом Польша, дорабатывая украинскую продукцию, зарабатывала дополнительно, по моим приблизительным оценкам, только на украинской малине от $50 до $80 млн в год. Однако сейчас, очевидно, у Украины уже есть и достаточные объемы, и опыт выращивания продукции высокого качества, чтобы сделать следующий шаг и начать самостоятельно инвестировать в доработку, упаковку и маркетинг замороженной продукции без посредничества Польши, оставляя добавленную стоимость у себя», – сообщил он.

Очевидно, как отмечают аналитики EastFruit, что процесс снижения зависимости от экспорта в Польшу уже начался. За последние годы Украина наращивала поставки малины в Канаду быстрее всех других стран-лидеров. Ежегодно экспорт малины из Украины в Канаду рос, по данным торговой статистики Канады, в среднем на 57,7%. Для сравнения, ежегодные поставки замороженной малины из Чили в Канаду снижались на 6,4% в год, а из Сербии – на 18,1% в год.

Напомним, Украина также увеличила экспорт замороженной малины в США – поставки этой ягоды выросли в 6 раз по сравнению с 2022 годом.

Кроме экспорта малины, Украина усиливает свои позиции на международном рынке лука и активизирует экспорт этого овоща, поскольку на внутренних рынках ЕС наблюдается определенный дефицит. Крупнейшими импортерами являются Румыния и Молдова.

Также ранее сообщалось, что Украина вошла в ТОП-7 экспортеров голубики в Китай.

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