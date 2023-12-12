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Украина должна улучшать качество ягод для конкурентоспособности на рынке ЕС - експерт
Эффективным способом выйти на европейский рынок для ягод из Украины является существенное повышение качества отечественной продукции, сообщил экономист инвестдепартамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак в комментарии для издания Delo.ua. Большая удельная стоимость такой продукции позволит меньше зависеть от обстановки на границе, когда автоперевозчики восточноевропейских стран блокируют торговлю.
По его словам, продажа высококачественной плодово-ягодной продукции позволит украинскому производителю занять более премиальные ниши европейского рынка, а повышенная маржинальность качественной ягоды позволит легко "дать крюка" и доставить ее через Румынию вместо Польши без потери значительной доли прибыли.
"Вопрос не в транзите (через Польшу, на границе с которой застряли в очереди украинские грузовики – ред.), а в том, что нужно делать качественный продукт, что позволит увеличить выручку в 2-3 раза в том же объеме поставок. Для этого нужна консолидация объемов экспорта и относительно небольшие инвестиции в наработку ягоды", - отмечает эксперт.
По его данным, Украина имеет достаточно преимуществ, реализовав которые можно вывести качество ягод и плодов на более высокий уровень, чем в соседней Польше. Для этого нужно:
- Внедрять современные технологии выращивания и доработки продукции – доработку, переработку, оптическую сортировку и т.п.;
- Грамотно использовать природные преимущества Украины – достаточно влажный и умеренный климат, более длинный сезон вегетации растений;
- Пользоваться социально-экономическими выгодами Украины – более дешевой рабочей силой и низкой стоимостью земли.
С ним согласен и координатор проекта EastFruit Weekly Александр Хорев, поскольку вопрос качества касается многих видов сельхозпродукции, не только ягод. Некоторые украинские производители уже могут предлагать качественную продукцию, конкурентоспособную с европейской. В дальнейшем успешный бизнес на ягодах в Украине будет возможен только при производстве именно качественной продукции.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Впрочем, улучшение качества в ягодничестве – правильные и эффективные, но достаточно длительные и непростые процессы, отмечает Тарас Баштанник.
"С теоретической стороны господин Андрей абсолютно прав. Однако ягодный бизнес поляков или прибалтов преимущественно выстроен на том, что они покупают в Украине более дешевое сырье или полуфабрикаты, дорабатывают у себя и продают дороже по всей Европе. Это целый пласт бизнеса, который не получится просто перечеркнуть или обойти, это не скорые и не простые бизнес-процессы", - отмечает президент УПОА.
Действительно, украинцы с радостью поставляли бы свежую малину в Германию или еще дальше на запад, но из-за необходимости проходить польскую таможню это почти невозможная задача, учитывая ограниченные сроки хранения этого продукта. Пока проблемы с пересечением границ таковы, что экспортеры волнуются даже при сохранении товарного вида даже более устойчивых помидоров и огурцов, не говоря уже о ягоде, уточняет президент ассоциации.
С другой стороны, проблема очередей на границе не меняет, что Украина не может удовлетворять европейский рынок свежих ягод из-за отсутствия технологий, оппонирует Андрей Ярмак. Например, сейчас из Украины экспортируют только замороженную малину и не занимаются свежей, поскольку технология ее выращивания более дорогая и более сложная - такую малину выращивают преимущественно в закрытом грунте, чтобы она могла выдержать условия транспортировки.
Больше об обстановке на границе с Польшей, вариантах экспорта ягод через Румынию, Словакию или Венгрию, а также перспективы украинской отрасли ягодничества – читайте в статье "Замороженные ягоды на польской границе: есть ли шансы не стоять в очереди".
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