Україна має покращувати якість ягід для конкурентоспроможності на ринку ЄС - експерт

Найефективнішим способом вийти на європейський ринок для ягід з України є суттєве підвищення якості вітчизняної продукції, повідомив економіст інвестдепартаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак в коментарі для видання Delo.ua. Більша питома вартість такої продукції дозволить менше залежати від обстановки на кордоні, коли автоперевізники східноєвропейських країн блокують торгівлю.

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За його словами, продаж високоякісної плодово-ягідної продукції дозволить українському виробнику зайняти більш преміальні ніші європейського ринку, а підвищена маржинальність якісної ягоди дозволить легко "дати крюка" і доставити її через Румунію замість Польщі без втрати значної частки прибутку.

"Питання не в транзиті (через Польщу, на кордоні з якою застрягли в черзі українські вантажівки - ред.), а в тому, що потрібно робити якісний продукт, що дозволить збільшити виручку в 2-3 рази на тому ж обсязі поставок. Для цього потрібна консолідація обсягів експорту і відносно невеликі інвестиції в доробку ягоди", - зазначає експерт.

За його даними, Україна має достатньо переваг, реалізувавши які можна вивести якість ягід і плодів на рівень, вищий ніж в сусідній Польщі. Для цього потрібно:

Впроваджувати сучасні технології вирощування та доробки продукції - доробку, переробку, оптичне сортування тощо;

Грамотно використовувати природні переваги України - достатньо вологий і помірний клімат, довший сезон вегетації рослин;

Користуватись соціально-економічними вигодами України - дешевшою робочою силою та низькою вартістю землі.

З ним погоджується і координатор проєкту EastFruit Weekly Олександр Хорев, оскільки питання якості стосується багатьох видів сільгосппродукції, не лише ягід. Наразі вже непоодинокі українськи виробники можуть пропонувати якісну продукцію, конкурентоспроможну з європейською. У подальшому успішний бізнес на ягодах в Україні буде можливий лише за умов виробництва саме якісної продукції.

Втім, покращення якості в ягідництві - правильні і ефективні, але досить тривалі і непрості процеси, наголошує Тарас Баштанник.

"З теоретичного боку пан Андрій абсолютно правий. Однак, ягідний бізнес поляків чи прибалтів переважно вибудований на тому, що вони купують в Україні дешевшу сировину чи напівфабрикати, дороблюють в себе і продають дорожче по всій Європі. Це цілий пласт бізнесу, який не вийде просто перекреслити чи обійти, це не швидкі і не прості бізнес-процеси", - зазначає президент УПОА.

Дійсно, українці з радістю постачали б свіжу малину в Німеччину чи ще далі на захід, але через необхідність проходити польську митницю це майже неможлива задача, враховуючи обмежені терміни зберігання цього продукту. Наразі проблеми з перетином кордонів такі, що експортери хвилюються навіть за збереження товарного вигляду навіть більш стійких помідорів і огірків, не кажучи вже про ягоду, уточнює президент асоціації.

З іншого боку, проблема черг на кордоні не змінює того, що Україна не може задовольняти європейський ринок свіжих ягід через відсутність технологій, опонує Андрій Ярмак. Наприклад, наразі з України експортують лише заморожену малину і не займаються свіжою, оскільки технологія її вирощування дорожча і складніша - таку малину вирощують переважно в закритому грунті, щоб вона могла витримати умови транспортування.

Більше про обстановку на кордоні з Польщею, варіанти експорту ягід через Румунію, Словаччину або Угорщину, а також перспективи української галузі ягідництва - читайте в статті "Заморожені ягоди на польському кордоні: чи є шанси не стояти в черзі".

Джерело фото: ua.depositphotos.com