В этом году Украина увеличила экспорт замороженной малины в США в 6 раз

Украина продолжает постепенно наращивать поставки замороженной малины в США. За первые три квартала 2023 года Украина экспортировала в Америку 84 тонны, что в 6 раз больше по сравнению с предыдущим годом.

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Об этом пишут аналитики EastFruit.

По словам экономиста инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, Украина также является главным поставщиком малины в Польшу, но реэкспорт через эту страну становится усложненным из-за накладываемых Польшей ограничений.

Отмечается, что США являются вторым крупнейшим импортером замороженной малины в мире после Германии и аналитики отмечают его значение из-за более высоких цен и потенциальной выгоды для украинских производителей, даже при более высоких логистических затратах.

Заметим, что за первое полугодие 2023 года Украина утроила экспорт замороженной малины на рынок США, что позволило ей впервые войти в десятку поставщиков замороженной малины на рынок США, заняв 8-е место в рейтинге крупнейших экспортеров.

Напомним, по итогам 2022 года Украина смогла обновить рекорд экспорта замороженной малины, несмотря на крайне сложные условия работы, оккупацию части территории российской армией, дефицит рабочей силы, дорогостоящую логистику и регулярные террористические атаки России на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на энергетическую инфраструктуру.

В EastFruit добавляют, что впервые Украина экспортировала малину в США два года назад. США ежегодно импортируют около 45-50 тыс. тонн замороженной малины, а объемы импорта имеют тенденцию к росту.

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