Украина впервые вошла в ТОП-10 поставщиков замороженной малины на рынок США

За первое полугодие 2023 Украина утроила экспорт замороженной малины на рынок США. Это позволило Украине впервые войти в десятку крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок США, заняв 8-е место в рейтинге крупнейших экспортеров.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что поставки замороженной малины из Украины на рынок США, а также положительная динамика этих поставок является очень важным прорывом, несмотря на то, что объемы пока остаются незначительными.

Первые сообщения о поставках украинской малины на рынки США и Канады появились в 2021 году. Уже тогда аналитики обращали внимание на перспективность этого направления, поскольку около 80% всей импортной выручки на глобальном рынке замороженной малины обеспечивают именно США и Канада.

В то же время Украина до сих пор концентрируется на поставках малины в Польшу, которая затем реэкспортирует украинскую продукцию на рынки ЕС, Великобритании и в США с Канадой, оставляя себе значительную часть добавленной стоимости экспорта.

"Если сравнить цены на малину, которую платят в первом полугодии импортеры из США с теми, которые платили импортеры из стран Евросоюза, то можно увидеть огромную разницу. Если цены в ЕС упали в среднем в два и более раз, то цены на малину в США снизились не более чем на 10-15%.Иными словами, импортеры замороженной малины в США готовы платить за качественный товар высокую цену", - комментирует Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Он считает, что если Польша всё-таки введет запрет на импорт замороженной и свежей малины из Украины, то именно на США, Канаде и Японии следует сфокусировать внимание украинским экспортерам.

"Украина может и должна выращивать малину высочайшего качества. А те сравнительно незначительные дополнительные усилия, которые нужно приложить в сегменте замораживания, сортировки и доработки продукции, окупятся мгновенно, потому что откроют стране доступ на рынки с гораздо более высокими ценами. Более того, они также позволят нарастить поставки и на рынки ЕС, потому что дополнительные доходы, полученные экспортерами, смогут быть реинвестированы в повышение эффективности и расширение плантаций малины в стране”, – подчеркивает Ярмак.

Заметим, что за первое полугодие 2023 года США импортировали 23,5 тыс. тонн замороженной малины – почти на 9 тыс. тонн меньше, чем за тот же период 2022 года и на 3,2 тыс. тонн меньше, чем за первое полугодие 2021 года.

Напомним, по итогам 2022 года Украина смогла обновить рекорд экспорта замороженной малины, несмотря на крайне сложные условия работы, оккупацию части территории российской армией, дефицит рабочей силы, дорогостоящую логистику и регулярные террористические атаки России на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на энергетическую инфраструктуру.

Источник фото: ua.depositphotos.com