Україна вперше увійшла в ТОП-10 постачальників замороженої малини на ринок США

За перше півріччя 2023 року Україна потроїла експорт замороженої малини на ринок США. Це дало змогу Україні вперше увійти в десятку найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, посівши 8-е місце в рейтингу найбільших експортерів.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що поставки замороженої малини з України на ринок США, а також позитивна динаміка цих поставок, є дуже важливим проривом, попри те, що обсяги поки що залишаються незначними.

Перші повідомлення про постачання української малини на ринки США та Канади з’явилися 2021 року. Уже тоді аналітики звертали увагу на перспективність цього напряму, оскільки майже 80% усієї імпортної виручки на глобальному ринку замороженої малини забезпечують саме США та Канада.

Водночас Україна досі концентрується на постачанні малини до Польщі, яка, потім, реекспортує українську продукцію на ринки ЄС, Великої Британії та до США з Канадою, залишаючи собі значну частину доданої вартості експорту.

"Якщо порівняти ціни на малину, яку платять у першому півріччі імпортери зі США з тими, які платили імпортери з країн Євросоюзу, то можна побачити величезну різницю. Якщо ціни в ЄС впали в середньому у два і більше разів, то ціни на малину в США знизилися не більше ніж на 10-15%. Інакше кажучи, імпортери замороженої малини в США готові платити за якісний товар високу ціну”, – коментує Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Він вважає, що якщо Польща все-таки введе заборону на імпорт замороженої та свіжої малини з України, то саме на США, Канаді та Японії варто сфокусувати увагу українським експортерам.

"Україна може і повинна вирощувати малину найвищої якості. А ті порівняно незначні додаткові зусилля, яких потрібно докласти в сегменті заморожування, сортування та доопрацювання продукції, окупляться миттєво, бо відкриють країні доступ на ринки з набагато вищими цінами. Ба більше, вони також дадуть змогу наростити поставки й на ринки ЄС, тому що додаткові прибутки, отримані експортерами, зможуть бути реінвестовані в підвищення ефективності та розширення плантацій малини в країні”, – підкреслює Ярмак.

Зауважимо, за перше півріччя 2023 року США імпортували 23,5 тис. тонн замороженої малини – майже на 9 тис. тонн менше, ніж за той самий період 2022 року і на 3,2 тис. тонн менше, ніж за перше півріччя 2021 року.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року Україна змогла оновити рекорд експорту замороженої малини попри вкрай складні умови роботи, окупацію частини території російською армією, дефіцит робочої сили, дорогу логістику та регулярні терористичні атаки Росії на об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема на енергетичну інфраструктуру.

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