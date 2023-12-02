Цьогоріч Україна збільшила експорт замороженої малини в США у 6 разів

Україна продовжує поступово нарощувати поставки замороженої малини в США. За перші три квартали 2023 року Україна експортувала до Америки 84 тони, що у 6 разів більше порівняно з попереднім роком.

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Про це пишуть аналітики EastFruit.

За словами економіста інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, Україна також є головним постачальником малини до Польщі, але реекспорт через цю країну стає ускладненим через обмеження, що накладає Польща.

Зазначається, що США є другим найбільшим імпортером замороженої малини у світі після Німеччини і аналітики відзначають його значення через вищі ціни та потенційну вигоду для українських виробників, навіть за умови вищих логістичних витрат.

Зауважимо, за перше півріччя 2023 року Україна потроїла експорт замороженої малини на ринок США, що дало їй змогу вперше увійти в десятку постачальників замороженої малини на ринок США, посівши 8-е місце в рейтингу найбільших експортерів.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року Україна змогла оновити рекорд експорту замороженої малини попри вкрай складні умови роботи, окупацію частини території російською армією, дефіцит робочої сили, дорогу логістику та регулярні терористичні атаки Росії на об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема на енергетичну інфраструктуру.

В EastFruit додають, що вперше Україна експортувала малину до США два роки тому. США щорічно імпортують близько 45-50 тис. тонн замороженої малини, а обсяги імпорту мають тенденцію до зростання.

Джерело фото: ua.depositphotos.com