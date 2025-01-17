В Украине взлетели цены на помидоры: сколько просят за килограмм

На этой неделе на украинском рынке наблюдается заметное сокращение предложения тепличных помидоров, что позволило продавцам повысить оптовые цены.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что основным поставщиком продукции на украинский рынок в это время года традиционно выступает Турция, но в последние несколько недель в стране неблагоприятные погодные условия, из-за чего существенно сократились поставки овощей.

Сколько стоит килограмм помидоров

По данным аналитиков, сегодня помидоры в Украине оптом предлагаются к продаже по 85-105 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом эксперты считают, что сильнее повысить цены продавцы не рискнут из-за слабого спроса.

В настоящее время тепличные помидоры в Украине уже продаются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года.

"В то же время участники рынка считают, что подорожание – временное явление, и не исключают, что уже на следующей неделе томаты снова начнут дешеветь", – прогнозируют аналитики.

Какие цены в супермаркетах

По данным Минфина красные помидоры в настоящее время можно приобрести по средней цене 112,03 гривен за килограмм. Самая высокая цена на этот вид томатов зафиксирована в сети Auchan – 140 гривен за килограмм, в то время как самое доступное предложение находится в Novus, где килограмм стоит 78,90 гривен.

Что касается сливовых помидоров, то их средняя стоимость составляет 126,90 гривен за килограмм. В сети Megamarket этот вид томатов предлагают за 153 гривны, а в Auchan – за 99,90 гривен за килограмм.

Стоит отметить, что в декабре 2024 среднемесячные цены были несколько иными: красные помидоры стоили 122,39 гривен за килограмм, сливовые — 153,19 гривен, а розовые помидоры можно было приобрести за 144,39 гривен за килограмм.

Крупнейшие производители тепличных томатов

Добавим, что крупными производителями томатов в Украине: