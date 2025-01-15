Цены на морковь в Украине начали снижаться

На этой неделе в Украине отмечается снижение отпускных цен на морковь. По данным еженедельного мониторинга, с начала недели цена на корнеплоды упала в среднем на 10%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Фермеры объясняют ценовую коррекцию необходимостью перебирать запасы моркови из-за ухудшения их качества. Острое проблема касается хозяйств, чьи хранилища не оснащены современным оборудованием.

Кроме того, давление на цены оказывает низкий спрос на овощи среднего и низкого качества. Несмотря на ограниченное предложение качественной моркови, изготовители вынуждены снижать цены, чтобы реализовать продукцию.

Какие цены на морковь

Сегодня фермеры продают морковь по цене 23–30 грн/кг ($0,54–0,71/кг) в зависимости от качества и объема партии. Однако даже после удешевления цены остаются в 2,2 раза выше, чем в середине января 2023 года.

Основными причинами проблем качества урожая производители называют неблагоприятные погодные условия. Летом 2024 года из-за засушливой жары насаждения не получили должного развития.

Отмечается, что осенью из-за сильных осадков во время уборки фермеры были вынуждены сохранять продукцию с высокой влажностью, что негативно повлияло на ее качество.

Снижение цен на морковь, несмотря на высокие затраты на ее выращивание и хранение, свидетельствует о необходимости модернизации хранительных мощностей и поиске эффективных решений по обеспечению качества продукции.

Добавим, что в начале 2025 года цены на большинство видов овощей и фруктов на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились.

Среди чемпионов по темпам роста цен в 2024 году были капуста, морковь и яблоки. Так, капуста за год подорожала втрое и более в связи с понижением объемов производства и невысоким качеством продукции. Оптовые цены на морковь выросли почти в 2,6 раза и достигли 26 грн/кг по состоянию на начало января 2025 года. Вместо этого яблоко подорожало в среднем на 79% и сейчас продается оптом по 25-28 грн/кг. Яблоки премиального качества продаются гораздо дороже.