Ціни на моркву в Україні почали знижуватися

Цього тижня в Україні відзначається зниження відпускних цін на моркву. За даними щотижневого моніторингу, з початку тижня ціна на коренеплоди впала в середньому на 10%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Фермери пояснюють цінову корекцію необхідністю перебирати запаси моркви через погіршення їх якості. Найгостріше проблема стосується господарств, чиї сховища не оснащені сучасним обладнанням. Через це відсоток відбраковування значно перевищує торішній рівень.

Крім того, тиск на ціни чинить низький попит на овочі середньої та низької якості. Незважаючи на обмежену пропозицію якісної моркви, виробники змушені знижувати ціни, щоб реалізувати продукцію.

Які ціни на моркву

Сьогодні фермери продають моркву за ціною 23–30 грн/кг ($0,54–0,71/кг), залежно від якості та обсягу партії. Однак, навіть після здешевлення, ціни залишаються в 2,2 раза вищими, ніж у середині січня 2023 року.

Основними причинами проблем із якістю врожаю виробники називають несприятливі погодні умови. Улітку 2024 року через посушливу спеку насадження не отримали належного розвитку.

Зазначається, що восени, через сильні опади під час збирання, фермери були змушені зберігати продукцію з високою вологістю, що негативно вплинуло на її якість.

Зниження цін на моркву, попри високі витрати на її вирощування та зберігання, свідчить про необхідність модернізації зберігальних потужностей і пошуку ефективних рішень для забезпечення якості продукції.

Додамо, на початку 2025 року ціни на більшість видів овочів і фруктів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися.

Серед чемпіонів за темпами зростання цін у 2024 році були капуста, морква та яблука. Так, капуста за рік подорожчала втричі і більше у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва та невисокою якістю продукції. Гуртові ціни на моркву зросли майже в 2,6 рази і досягли 26 грн/кг станом на початок січня 2025 року. Натомість яблуко подорожчало в середньому на 79% і наразі продається оптом по 25-28 грн/кг. Яблука преміальної якості продаються значно дорожче.