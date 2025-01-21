В Украину завозят больше картофеля из Польши и Литвы: что с ценами

На рынке немного снизились цены на картофель, потому что его стали больше импортировать из стран, где он дешевле, чем в Украине.

Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович,пишет EastFruit.

По ее словам, на рынке наблюдается незначительное удешевление картофеля благодаря импорту из Литвы и Польши. Также на стоимость повлияло сезонное падение спроса после периода праздников.

Дефицита картофеля на рынке нет

Как отметила Попович, фермеры, реализующие картофель на оптовом рынке, отмечают, что одним из ключевых факторов повышения цен стала более низкая урожайность картофеля в текущем сезоне.

"Это было вызвано неблагоприятными погодными условиями: от внезапных заморозков до засухи, аномальной жары и нехватки осадков. Дополнительными факторами стали содержание больших объемов картофеля в хранилищах с целью ожидания ценового роста", – объясняет эксперт.

Она добавляет, что при этом дефицита картофеля на рынке нет. Напротив, объемы продаж в 2024 году на 9% превысили показатели 2023 года.

Чего ожидать от цен в ближайшие месяцы

"В феврале-марте ожидается возможный рост цен на картофель, обусловленный снижением предложения картофеля на внутреннем рынке из-за сокращения запасов в хранилищах, отсутствием дополнительных импортных поставок, если условия внешних рынков изменятся, потенциальными логистическими или экономическими осложнениями, которые могут повлиять на стабильность поставок", – прогнозирует Попович.

В настоящее время средняя цена на картофель в декабре 2024 года составила 22,17 грн/кг, что почти на 88% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Самым дешевым на протяжении 2020-2024 годов картофель был в 2022 году – благодаря щедрому урожаю. Тогда предложение на рынке значительно превышало спрос.

Крупнейшие производители картофеля в Украине

Крупнейшими производителями картофеля в Украине Continental Farmers Group (владельцы — государственные фонды Саудовской Аравии), агрокомпания "Аделаида" Сергея Рыбалко и "ВПК-Агро".

Первая выращивает этот овощ на примерно 2000 гектаров, вторая – на 500 гектарах. Основные регионы выращивания картофеля включают в себя Винницкую, Житомирскую, Львовскую и Киевскую области.

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. Компания является лидером в производстве картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.