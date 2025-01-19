В Украине снизились цены на лук из-за проблем с качеством

Украинские производители начали массово снижать цены на репчатый лук из-за стремительного ухудшения его качества в хранилищах, заложенных в 2024 году. Дополнительным фактором стала сниженная активность покупателей в данном сегменте.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Цены на репчатый лук в Украине уже на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос остается слабым, что характерно для этого сезона.

Сколько стоит лук

Лук предлагается по цене 9–15 грн/кг (0,21–0,36 доллара США/кг), что на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Снижение цен обусловлено не только качеством продукции, но и значительным ростом ее предложения на рынке.

Некоторые фермеры, ранее воздерживавшиеся от продаж, открыли свои хранилища, что привело к насыщению рынка.

Фермеры прогнозируют, что активизация торговли может произойти только в конце февраля, когда с рынка будет реализована практически вся продукция среднего и низкого качества.

Ценовые колебания на рынке лука демонстрируют важность качества хранения продукции и слаженного прогнозирования спроса во избежание избыточных запасов.

Производители лука

Производителями лука являются ООО "Кищенцы" и ПАЭК.

ООО "Кищенцы", расположенное в селе Добра Маньковского района Черкасской области, специализируется на выращивании моркови и лука на площади 400 га и имеет свои хранилища для их хранения. Кроме того, предприятие содержит 4 тыс.700 голов крупного рогатого скота, включая дойное стадо голштинской породы, и занимается свиноводством. Несмотря на вызовы войны, "Кищенцы" продолжают инвестировать в развитие инфраструктуры и расширение производственных мощностей.

Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания) базируется в Николаевской области. Это один из ведущих агрохолдингов Украины, обрабатывающий около 130 тыс. га земли и специализируется на выращивании зерновых, технических культур и лука.

Добавим, что по состоянию на начало декабря цены на репчатый лук варьировались в рамках диапазона 10–16 грн/кг.