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В Украине снизились цены на лук из-за проблем с качеством
Украинские производители начали массово снижать цены на репчатый лук из-за стремительного ухудшения его качества в хранилищах, заложенных в 2024 году. Дополнительным фактором стала сниженная активность покупателей в данном сегменте.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Цены на репчатый лук в Украине уже на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос остается слабым, что характерно для этого сезона.
Сколько стоит лук
Лук предлагается по цене 9–15 грн/кг (0,21–0,36 доллара США/кг), что на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Снижение цен обусловлено не только качеством продукции, но и значительным ростом ее предложения на рынке.
Некоторые фермеры, ранее воздерживавшиеся от продаж, открыли свои хранилища, что привело к насыщению рынка.
Фермеры прогнозируют, что активизация торговли может произойти только в конце февраля, когда с рынка будет реализована практически вся продукция среднего и низкого качества.
Ценовые колебания на рынке лука демонстрируют важность качества хранения продукции и слаженного прогнозирования спроса во избежание избыточных запасов.
Производители лука
Производителями лука являются ООО "Кищенцы" и ПАЭК.
ООО "Кищенцы", расположенное в селе Добра Маньковского района Черкасской области, специализируется на выращивании моркови и лука на площади 400 га и имеет свои хранилища для их хранения. Кроме того, предприятие содержит 4 тыс.700 голов крупного рогатого скота, включая дойное стадо голштинской породы, и занимается свиноводством. Несмотря на вызовы войны, "Кищенцы" продолжают инвестировать в развитие инфраструктуры и расширение производственных мощностей.
Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания) базируется в Николаевской области. Это один из ведущих агрохолдингов Украины, обрабатывающий около 130 тыс. га земли и специализируется на выращивании зерновых, технических культур и лука.
Добавим, что по состоянию на начало декабря цены на репчатый лук варьировались в рамках диапазона 10–16 грн/кг.