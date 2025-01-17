Украина попала в десятку крупнейших мировых производителей овощей и фруктов: кто в рейтинге

Украина обошла Испанию и попала в ТОП 10 мирового рейтинга производителей плодоовощной продукции.

Об этом сообщает EastFruit, ссылаясь на данные Faostat.

Отмечается, что Египет, Индонезия и Украина обогнали Испанию в мировом рейтинге стран-производителей фруктов и овощей.

Испанское плодоовощное производство упало на 10% за последние три года, с 31 млн тонн до 28 млн тонн.

Согласно статистическим данным департамента Организации Объединенных Наций по сельскому хозяйству и продовольствию, в десятку стран-производителей фруктов и овощей вошли:

1. Китай из 781,5 млн тонн;

2. Индия из 221 млн. тонн;

3. США с 68,7 млн ​​тонн;

4. Турция из 56 млн тонн;

5. Бразилия из 48 млн. тонн;

6. Мексика из 40 млн. тонн;

7. Россия из 35 млн. тонн;

8. Индонезия из 34 млн. тонн;

9. Египет из 33 млн тонн;

10. Украина из 30 млн. тонн.

Самые известные производители овощей в Украине

"ВПК-Агро" – ведущая компания на украинском рынке овощной продукции, специализирующаяся на выращивании и длительном хранении овощей. Компания занимает лидерские позиции в производстве картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления ее деятельности включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие отрасли. Продукция компании успешно представлена как на отечественном, так и международном рынках.

Фермерское хозяйство "Овощи Подолья" является одним из крупных производителей овощей. Кроме овощных культур компания специализируется на выращивании зерновых, бобовых, бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов. Также предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, буйволов и свиней.

Добавим, в начале 2025 года цены на большинство видов овощей и фруктов на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились.

Среди чемпионов по темпам роста цен в 2024 году были капуста, морковь и яблоки. Капуста за год подорожала втрое в связи с понижением объемов производства и невысоким качеством продукции. Цены на морковь выросли почти в 2,6 раза и достигли 26 грн/кг по состоянию на начало января 2025 года. Яблоко подорожало в среднем на 79% и сейчас продается оптом по 25-28 грн/кг.