Україна увійшла до ТОП-10 світового рейтингу виробників плодоовочевої продукції

Україна обійшла Іспанію та потрапила до ТОП-10 світового рейтингу виробників плодоовочевої продукції.

Про це повідомляє EastFruit, посилаючись на дані Faostat.

Зазначається, що Єгипет, Індонезія та Україна обігнали Іспанію у світовому рейтингу країн-виробників фруктів та овочів.

Іспанське плодоовочеве виробництво впало на 10% за останні три роки, з 31 млн. тонн до 28 млн. тонн.

Згідно статистичних даних департаменту Організації Об'єднаних Націй із сільського господарства та продовольства, до десятки країн-виробників фруктів та овочів увійшли:

1. Китай із 781,5 млн тонн;

2. Індія з 221 млн. тонн;

3. США з 68,7 млн ​​тонн;

4. Туреччина із 56 млн тонн;

5. Бразилія з 48 млн. тонн;

6. Мексика з 40 млн. тонн;

7. Росія з 35 млн. тонн;

8. Індонезія з 34 млн. тонн;

9. Єгипет із 33 млн тонн;

10. Україна з 30 млн. тонн.

Найвідоміші виробники овочів в Україні

"ВПК-Агро" – провідна компанія на українському ринку овочевої продукції, що спеціалізується на вирощуванні та довготривалому зберіганні овочів. Компанія займає лідерські позиції у виробництві картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Основні напрямки її діяльності включають вирощування та реалізацію зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих і баштанних культур, а також тваринництво, рибництво та інші галузі. Продукція компанії успішно представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.

Фермерське господарство "Овочі Поділля" є одним із великих виробників овочів. Окрім овочевих культур, компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових, баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів. Також підприємство займається розведенням великої рогатої худоби, буйволів та свиней.

Додамо, на початку 2025 року ціни на більшість видів овочів і фруктів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися.

Серед чемпіонів за темпами зростання цін у 2024 році були капуста, морква та яблука. Так, капуста за рік подорожчала втричі і більше у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва та невисокою якістю продукції. Гуртові ціни на моркву зросли майже в 2,6 рази і досягли 26 грн/кг станом на початок січня 2025 року. Натомість яблуко подорожчало в середньому на 79% і наразі продається оптом по 25-28 грн/кг. Яблука преміальної якості продаються значно дорожче.