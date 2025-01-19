В Україні знизилися ціни на цибулю через проблеми з якістю

Українські виробники почали масово знижувати ціни на ріпчасту цибулю через стрімке погіршення її якості у сховищах, закладеної у 2024 році. Додатковим чинником стала знижена активність покупців у даному сегменті.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Ціни на ріпчасту цибулю в Україні вже на 10% нижчі, ніж у аналогічний період минулого року. Попит залишається слабким, що характерно для цього сезону.

Скільки коштує цибуля

Наразі цибуля пропонується за ціною 9–15 грн/кг (0,21–0,36 долара США/кг), що на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зниження цін обумовлено не лише якістю продукції, а й значним зростанням її пропозиції на ринку.

Деякі фермери, які раніше утримувалися від продажів, відкрили свої сховища, що призвело до насичення ринку.

Фермери прогнозують, що активізація торгівлі може відбутися лише наприкінці лютого, коли з ринку буде реалізована практично вся продукція середньої та низької якості.

Цінові коливання на ринку цибулі демонструють важливість якості зберігання продукції та злагодженого прогнозування попиту для уникнення надлишкових запасів.

Виробники цибулі

Виробниками цибулі є ТОВ "Кищенці" та ПАЕК.

ТОВ "Кищенці", розташоване в селі Добра Маньківського району Черкаської області, спеціалізується на вирощуванні моркви та цибулі на площі 400 га й має власні сховища для їх зберігання. Крім того, підприємство утримує 4 тис.700 голів великої рогатої худоби, включаючи дійне стадо голштинської породи, і займається свинарством. Незважаючи на виклики війни, "Кищенці" продовжують інвестувати в розвиток інфраструктури та розширення виробничих потужностей.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія) базується в Миколаївській області. Це один із провідних агрохолдингів України, який обробляє приблизно 130 тис. га землі та спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних культур і цибулі.

Додамо, станом на початок грудня ціни на ріпчасту цибулю варіювалися в рамках діапазону 10–16 грн/кг.