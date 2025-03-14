Огурцы в Украине дорожают: какие причины и цены

На этой неделе в Украине в сегменте тепличных огурцов наблюдается тенденция роста цен.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Цены на огурцы

На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты готовы поставлять овощи по цене в пределах 85-125 грн/кг ($2,05-3,01/кг), что в среднем на 10% дороже по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

Отмечается, что стоимость тепличного огурца на украинском рынке сегодня остается на 10% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Причины удорожания

Рост цен на овощи в Украине обусловлен повышенным спросом на продукцию на фоне ограниченного предложения.

За прошедшую неделю объемы сбора огурцов на местных тепличных комбинатах заметно снизились, в то же время торговая активность в этом сегменте несколько возросла.

При этом поставки этой продукции из Турции снизились до минимума, что также позволяет местным производителям повышать цены.

Кто лидирует на рынке огурцов

Среди крупнейших производителей тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный" был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. Согласно информации на официальном сайте предприятия, в настоящее время комбинат располагает 48 гектарами теплиц, оснащенными современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Основным направлением деятельности является выращивание огурцов и томатов, поставляемых как на внутренний рынок, так и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Согласно информации на сайте предприятия, стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. В настоящее время площадь комбината превышает 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Какие цены на овощи в Украине

В начале 2025 года цены на большинство видов овощей на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились.

Добавим, что в марте в Украине начал ощущаться дефицит помидоров, что привело к росту их стоимости на внутреннем рынке.

Заметим, дефицита картофеля на рынке нет, потому что его стали больше импортировать из стран, где он дешевле, чем в Украине, а именно из Литвы и Польши.