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В Украине растут цены на помидоры из-за дефицита импорта
На этой неделе в Украине начал ощущаться дефицит помидоров, что привело к росту их стоимости на внутреннем рынке. Импортеры подняли цены на 25% по сравнению с прошлой неделей.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Еще в начале февраля импортеры ввезли значительные объемы томатов, но из-за низкого спроса в начале года реализовать весь товар вовремя не удалось. На прошлой неделе новые поставки были минимальными, что и повлекло за собой дефицит продукции уже в начале марта.
Сколько стоят помидоры
Сегодня импортные томаты в Украине предлагаются за 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг) в зависимости от качества и объемов партий.
Основной причиной удорожания является сокращение поставок из Турции, связанное с неблагоприятными погодными условиями в стране-производителе.
По прогнозам участников рынка, на следующей неделе ожидается увеличение импорта томатов из Турции, что должно сбалансировать рынок и стабилизировать цены.
При этом даже после подорожания цена на томаты все еще на 10% ниже, чем в марте 2024 года.
Производители томатов в Украине
Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:
- ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
- ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
- ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Напомним, что в середине февраля украинские импортеры продавали турецкий томат по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), что было на 14% дешевле, чем в конце января.