В Украине растут цены на помидоры из-за дефицита импорта

На этой неделе в Украине начал ощущаться дефицит помидоров, что привело к росту их стоимости на внутреннем рынке. Импортеры подняли цены на 25% по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Еще в начале февраля импортеры ввезли значительные объемы томатов, но из-за низкого спроса в начале года реализовать весь товар вовремя не удалось. На прошлой неделе новые поставки были минимальными, что и повлекло за собой дефицит продукции уже в начале марта.

Сколько стоят помидоры

Сегодня импортные томаты в Украине предлагаются за 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг) в зависимости от качества и объемов партий.

Основной причиной удорожания является сокращение поставок из Турции, связанное с неблагоприятными погодными условиями в стране-производителе.

По прогнозам участников рынка, на следующей неделе ожидается увеличение импорта томатов из Турции, что должно сбалансировать рынок и стабилизировать цены.

При этом даже после подорожания цена на томаты все еще на 10% ниже, чем в марте 2024 года.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;

ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;

ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.

Напомним, что в середине февраля украинские импортеры продавали турецкий томат по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), что было на 14% дешевле, чем в конце января.