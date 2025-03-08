В Україні зростають ціни на помідори через дефіцит імпорту

Цього тижня в Україні почав відчуватися дефіцит помідорів, що призвело до зростання їхньої вартості на внутрішньому ринку. Імпортери підняли ціни на 25% у порівнянні з минулим тижнем.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Ще на початку лютого імпортери завезли значні обсяги томатів, але через низький попит на початку року реалізувати весь товар вчасно не вдалося. Минулого тижня нові поставки були мінімальними, що й спричинило дефіцит продукції вже на початку березня.

Скільки коштують помідори

Сьогодні імпортні томати в Україні пропонуються за 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг), залежно від якості та обсягів партій.

Основною причиною подорожчання є скорочення постачання з Туреччини, яке пов’язане з несприятливими погодними умовами у країні-виробнику.

За прогнозами учасників ринку, з наступного тижня очікується збільшення імпорту томатів з Туреччини, що має збалансувати ринок і стабілізувати ціни.

При цьому, навіть після подорожчання, ціна на томати все ще на 10% нижча, ніж у березні 2024 року.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;

ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;

ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.

Нагадаємо, що в середині лютого українські імпортери продавали турецький томат по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), що було на 14% дешевше, ніж наприкінці січня.