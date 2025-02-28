В Украине изменились цены на популярные овощи: какая стоимость

В Украине на этой неделе существенно подорожала морковь. В то же время цены на лук приближаются к минимуму за 4 года.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В Украине стремительно растут цены на морковь

Отмечается, что украинские хозяйства отгружают морковь в диапазоне 27-34 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

Аналитики объясняют подорожание тем, что за последнее время существенно повысилась торговая активность в этом сегменте. В то же время некоторые хозяйства приостановили продажи овощей высокого качества.

Отметим, что на сегодняшний день морковь стоит в среднем в 3,6 раза дороже, чем в аналогичный период 2024 года.

По прогнозам аналитиков, цены на морковь могут пойти вниз, ведь из-за подорожания фермеры начнут распродавать овощи из хранилищ, что приведет к увеличению предложения.

Цены на лук в Украине приближаются к минимуму за 4 года

По данным EastFruit, с начала текущей недели цены на лук в Украине снизились в среднем на 12%.

Как отмечают аналитики, украинские фермеры начали массово распродавать овощ из-за стремительного ухудшения качества.

В настоящее время оптовые цены на лук установились в диапазоне 7-13 грн/кг в зависимости от качества и объемов продукции.

Аналитики подчеркивают, что сейчас цены на лук в Украине в среднем уже на 12% ниже, чем в конце февраля 2024 года. Кроме того, по итогам текущей недели цены на внутреннем рынке могут достичь минимального значения, как минимум за последние четыре года.

Цены на овощи

Добавим, что в начале 2025 года цены на большинство видов овощей на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились.

Среди чемпионов по темпам роста цен в 2024 году были капуста и морковь. Так, капуста за год подорожала втрое и более в связи с понижением объемов производства и невысоким качеством продукции.

Также в Украине снижаются цены на импортные помидоры и растут цены на тепличные огурцы. Основная причина этого — сокращение импортных поставок, в частности из Турции.