Цены на огурцы начали стремительно расти: сколько стоит килограмм

На украинском рынке вторую неделю растут цены на тепличные огурцы. Основной причиной этого является сокращение импортных поставок, в том числе из Турции.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Специалисты объясняют это двумя факторами: удорожанием импортной продукции из Турции и нерегулярными поставками местных тепличных огурцов в больших объемах.

Какая цена огурцов

По состоянию на сегодняшний день тепличные огурцы продаются за 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), что на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. Хотя на рынке постепенно растет предложение местной продукции, цены продолжают подниматься.

Аналитики пишут, что из-за нестабильности импорта продавцы пересматривают цены в сторону повышения, пользуясь ограниченным предложением.

В таких условиях украинские импортеры смогли поднять стоимость продукции в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Ожидается, что тенденция роста цен может сохраняться, пока рынок не стабилизируется.

Ключевые игроки рынка тепличных огурцов в Украине

Выращивание тепличных овощей, в частности, огурцов, в Украине сосредоточено в нескольких крупных аграрных комплексах. Среди лидеров рынка можно отметить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный". Основан в 1982 году в селе Калиновка, Киевская область. Сегодня предприятие владеет 48 гектарами теплиц, оборудованных современными системами микроклимата, позволяющими поддерживать оптимальные условия для выращивания продукции. Основной ассортимент – огурцы и томаты, поставляемые на украинский рынок и экспортируемые за границу.

Уманский тепличный комбинат (УТК). Комбинат начал свою деятельность в 1974 году, а с 2002 активно расширяет производственные площади. Общая площадь теплиц превышает 35 га. Производственные мощности расположены в Умани и на филиалах предприятия в Христиновке и Тальном (Черкасская область).

Оба предприятия остаются ключевыми поставщиками тепличных огурцов, обеспечивая стабильные поставки как на внутренний рынок, так и экспорт.

Добавим, в начале февраля цена на огурцы варьировалась в пределах 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), что в среднем на 23% больше недели назад.