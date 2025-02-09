В Украине растут цены на тепличные огурцы

Стоимость тепличных огурцов в Украине снова пошла вверх. Основными причинами удорожания стали активизация спроса и ограниченное предложение на рынке.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Несмотря на удорожание, нынешние цены все еще остаются на 12% ниже, чем в этот период в прошлом году.

Сколько стоят огурцы

В настоящее время цена на огурцы варьируется в пределах 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), что в среднем на 23% больше недели назад.

Рост стоимости обусловлен тем, что на рынке преобладает импортная продукция, поскольку украинские тепличные комбинаты пока не возобновили поставки. Ожидается, что первые партии отечественных огурцов появятся не раньше середины февраля.

Ключевые игроки рынка тепличных огурцов в Украине

Выращивание тепличных овощей, в частности, огурцов, в Украине сосредоточено в нескольких крупных аграрных комплексах. Среди лидеров рынка можно отметить комбинат Тепличный и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный". Основан в 1982 году в селе Калиновка, Киевская область. Сегодня предприятие владеет 48 гектарами теплиц, оборудованных современными системами микроклимата, позволяющими поддерживать оптимальные условия для выращивания продукции. Основной ассортимент – огурцы и томаты, поставляемые на украинский рынок и экспортируемые за границу.

Уманский тепличный комбинат (УТК). Комбинат начал свою деятельность в 1974 году, а с 2002 активно расширяет производственные площади. Общая площадь теплиц превышает 35 га. Производственные мощности расположены в Умани и на филиалах предприятия в Христиновке и Тальном (Черкасская область).

Оба предприятия остаются ключевыми поставщиками тепличных огурцов, обеспечивая стабильные поставки как на внутренний рынок, так и экспорт.

Напомним, в начале января тепличные огурцы продавались по цене 100–140 грн/кг (2,37-3,31 долл./кг).

Уже в конце месяца продажи тепличных огурцов на внутреннем рынке проходили в диапазоне 65-110 грн/кг. ($1,55-2,63/кг) в зависимости от качества, сорта и объемов партий.