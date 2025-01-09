Огурцы в Украине дорожают: какие цены

В Украине наблюдается тенденция к удорожанию тепличных огурцов.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Факторы роста цен

Рост цен обусловлен несколькими основными факторами.

Спрос на тепличные овощи оставался на стабильно высоком уровне, в то время как предложение этой продукции на рынке оставалось ограниченным. Кроме того, новыми закупками интересовались как розничные сети, так и крупные оптовые компании.

В то же время на рынок стабильно поставлялась продукция с внешних рынков, преимущественно из Турции. Однако, несмотря на регулярные поставки, существующего предложения было недостаточно, чтобы удовлетворить запросы покупателей.

В этих условиях продавцы активно повышали отпускные цены как на местную, так и импортную продукцию.

Участники рынка также отмечали, что выборка на местных комбинатах была ограниченной и нестабильной, что объяснялось сезонными факторами.

Сколько стоят огурцы

В результате на сегодняшний день тепличные огурцы продаются по цене 100-140 грн/кг (2,37-3,31 долл./кг), что в среднем на 20% дороже по сравнению с концом прошлой недели.

Отмечается, что тепличный огурец в Украине стоит в среднем на 20% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Первые партии огурцов нового оборота украинские тепличные комбинаты планируют поставить на рынок раньше середины февраля.

Кто лидирует на рынке огурцов

Среди крупнейших производителей тепличных овощей, в частности, огурцов, можно отметить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный" был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. По информации с официального сайта предприятия, сегодня комбинат имеет 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Основной специализацией является выращивание огурцов и томатов, поставляемых как на внутренний рынок, так и экспортируемых в страны-партнеры.