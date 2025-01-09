Огірки в Україні дорожчають: які ціни

В Україні спостерігається тенденція до здорожчання тепличних огірків.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Фактори росту цін

Зростання цін обумовлене кількома основними факторами.

Попит на тепличні овочі залишався на стабільно високому рівні, тоді як пропозиція цієї продукції на ринку залишалась обмеженою. Крім того, новими закупівлями цікавились як роздрібні мережі, так і великі оптові компанії.

У той самий час на ринок стабільно постачалась продукція з зовнішніх ринків, переважно з Туреччини. Однак, незважаючи на регулярні поставки, наявної пропозиції було недостатньо, щоб задовольнити запити покупців.

У цих умовах продавці активно підвищували відпускні ціни як на місцеву, так і на імпортну продукцію.

Учасники ринку також зазначали, що вибірка на місцевих комбінатах була обмеженою та нестабільною, що пояснювалось сезонними факторами.

Скільки коштують огірки

В результаті, на сьогоднішній день тепличні огірки продаються за ціною 100-140 грн/кг (2,37-3,31 дол/кг), що в середньому на 20% дорожче порівняно з кінцем минулого тижня.

Зазначається, що наразі тепличний огірок в Україні коштує в середньому на 20% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Перші партії огірків нового обороту українські тепличні комбінати планують поставити на ринок раніше середини лютого.

Хто є лідерами на ринку огірків

Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна відзначити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. За інформацією з офіційного сайту підприємства, сьогодні комбінат має 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною спеціалізацією є вирощування огірків і томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.