Огурцы в Украине дешевеют: какие причины и цены

В Украине на этой неделе ужесточились негативные тенденции в сегменте тепличных огурцов, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие сейчас цены на огурцы

На сегодняшний день основные продажи тепличных огурцов на внутреннем рынке осуществляются в диапазоне 65-110 грн/кг ($1,55-2,63/кг), в зависимости от качества, сорта и объемов партий.

Это в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что на сегодняшний день цены на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 27% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Причины снижения цен

По словам отраслевых экспертов, снижение цен на огурцы обусловлено несколькими факторами.

В первую очередь, понижающий ценовой тренд вызван достаточно низкими темпами сбыта этой продукции.

Кроме того, поставки огурцов с внешнего рынка заметно увеличились, что также оказывает негативное влияние на цены в данном сегменте.

Кто лидирует на рынке огурцов

Среди крупнейших производителей тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный" был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. По данным официального сайта предприятия, на сегодняшний день комбинат владеет 48 гектарами теплиц, оснащенных современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Основной специализацией является выращивание огурцов и томатов, поставляемых как на внутренний рынок, так и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. По информации на сайте предприятия, стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. На сегодняшний день площадь комбината превышает 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия в Христиновке и Тальном Черкасской области.

О ценах на овощи

Напомним, в начале января тепличные огурцы продавались по цене 100-140 грн/кг (2,37-3,31 долл./кг).

В Украине в декабре прошлого года было зафиксировано максимальное удорожание чеснока. С середины декабря цены на чеснок в магазинах стабильно превышали 200 грн за кг, что является историческим рекордом в гривнах.

Капуста стала самым дорогим овощем среди всех позиций борщового набора в Украине. Стоимость овоща уже в среднем в 3,7 раза выше, чем в прошлом году.