Огірки в Україні дешевшають: які причини та ціни

В Україні цього тижня посилилися негативні тенденції в сегменті тепличних огірків, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які зараз ціни на огірки

На сьогодні основні продажі тепличних огірків на внутрішньому ринку здійснюються в діапазоні 65-110 грн/кг ($1,55-2,63/кг), залежно від якості, сорту та обсягів партій.

Це в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що на сьогоднішній день ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 27% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Причини зниження цін

За словами галузевих експертів, зниження цін на огірки зумовлене кількома факторами.

Насамперед, понижувальний ціновий тренд викликаний досить низькими темпами збуту цієї продукції.

Крім того, поставки огірків із зовнішнього ринку помітно збільшилися, що також негативно впливає на ціни в даному сегменті.

Хто є лідерами на ринку огірків

Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. За даними офіційного сайту підприємства, на сьогодні комбінат володіє 48 гектарами теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною спеціалізацією є вирощування огірків та томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. За інформацією на сайті підприємства, стрімке розширення виробничих площ почалося в 2002 році. На сьогодні площа комбінату перевищує 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Про ціни на овочі

Нагадаємо, на початку січня тепличні огірки продавалися за ціною 100-140 грн/кг (2,37-3,31 дол/кг).

В Україні в грудні минулого року було зафіксовано максимальне подорожчання часнику. З середини грудня ціни на часник в магазинах стабільно перевищували 200 грн за кг, що є історичним рекордом у гривнях.

Капуста стала найдорожчим овочем серед усіх позицій борщового набору в Україні. Вартість овочу вже в середньому в 3,7 рази вища, ніж у минулому році.