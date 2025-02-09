В Україні зростають ціни на тепличні огірки

Вартість тепличних огірків в Україні знову пішла вгору. Основними причинами подорожчання стали активізація попиту та обмежена пропозиція на ринку.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Попри подорожчання, нинішні ціни все ще залишаються на 12% нижчими, ніж у цей період минулого року.

Скільки коштують огірки

Наразі ціна на огірки варіюється в межах 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що в середньому на 23% більше, ніж тиждень тому.

Зростання вартості зумовлене тим, що на ринку переважає імпортна продукція, оскільки українські тепличні комбінати поки що не відновили постачання. Очікується, що перші партії вітчизняних огірків з’являться не раніше середини лютого.

Ключові гравці ринку тепличних огірків в Україні

Вирощування тепличних овочів, зокрема огірків, в Україні зосереджене в кількох великих аграрних комплексах. Серед лідерів ринку можна відзначити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний". Заснований у 1982 році в селі Калинівка, Київська область. Сьогодні підприємство володіє 48 гектарами теплиць, обладнаних сучасними системами мікроклімату, що дозволяє підтримувати оптимальні умови для вирощування продукції. Основний асортимент – огірки та томати, які постачаються на український ринок і експортуються за кордон.

Уманський тепличний комбінат (УТК). Комбінат розпочав свою діяльність у 1974 році, а з 2002 року активно розширює виробничі площі. Загальна площа теплиць перевищує 35 гектарів. Виробничі потужності розташовані в Умані та на філіях підприємства в Христинівці та Тальному (Черкаська область).

Обидва підприємства залишаються ключовими постачальниками тепличних огірків, забезпечуючи стабільні поставки як на внутрішній ринок, так і на експорт.

Нагадаємо, на початку січня тепличні огірки продавалися за ціною 100-140 грн/кг (2,37-3,31 дол/кг).

Вже в кінці місяця продажі тепличних огірків на внутрішньому ринку відбувалися в діапазоні 65-110 грн/кг ($1,55-2,63/кг), залежно від якості, сорту та обсягів партій.