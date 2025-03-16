В Украине дорожают тепличные помидоры: какие цены

На этой неделе на украинском рынке тепличных помидоров зафиксирован рост цен, что связано с сокращением импорта из Турции. Цена на помидоры выросла в среднем на 13% по сравнению с прошлой неделей.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В последние несколько недель на рынке томатов наблюдался стабильно низкий спрос, что заставило импортеров уменьшить объемы поставок.

В результате предложение турецких томатов в Украине сократилось, а на фоне постепенного восстановления спроса это привело к росту цен.

Какие цены на помидоры

Стоимость тепличных помидоров в Украине сформировалась в пределах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), что уже на 22% выше, чем в этот же период прошлого года.

Эксперты отмечают, что подорожание может продолжиться, если поставки томатов из Турции в ближайшее время не возобновятся.

При этом украинские тепличные комбинаты планируют приступить к реализации собственной продукции не ранее середины апреля, что также будет влиять на рынок.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;

ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;

ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.

Напомним, что в начале марта цены на помидоры в Украине составляли 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг) в зависимости от качества и объемов партий.