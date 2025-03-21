Как изменились цены на продукты в марте: что подорожало больше всего

В Украине в марте 2025 года продолжают расти цены на продукты, причинами которых являются изменения в спросе и предложениях, а также сезонные факторы, влияющие на рынок. Наибольший рост цен зафиксирован в категории овощей. Существенно подорожали молочные продукты и курятина.

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Об этом идет речь в мониторинге цен на продукты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Цены на овощи

Согласно исследованию, к середине марта стоимость овощей продолжает динамику роста. Лидером подорожания среди овощей стали томаты (+39% в месяц), что связано с низкими объемами собственного производства и преимущественным импортом из Турции, который в последнее время немного сократился.

Существенно подорожала морковь, которая прибавила 30% в розничной цене за месяц. Как объясняют аналитики, стоимость корнеплода выросла из-за высокого уровня импортной зависимости и сезонного дефицита отечественной продукции.

По прогнозам аналитиков, снижение цен на тепличные овощи не стоит дожидаться мая, а отечественная продукция начнет появляться на прилавках магазинов только в конце апреля.

Цена на мясо, яйца и молочную продукцию

Существенно также подорожала в марте курятина. Куриная тушка прибавила 10%, филе – 7%, бедро – 5%. Такое удорожание аналитики объясняют стабильно высокими затратами на корма, стоимость которых постепенно должна стабилизироваться. В то же время свинина демонстрирует умеренный рост (1-2%), а говядина прибавила 4%.

Рост цен демонстрируют и подорожавшие на 10% за месяц яйца, достигнув средней цены 73,1 грн за десяток, почти сравнявшись с ценой 2023 года за аналогичный период.

По данным УКАБ, молочные продукты продолжают дорожать, но темпы роста несколько замедлились. Больше всего выросли цены на:

молоко +11%,

сыр голландский +7,

сливки +5%.

Аналитики ожидают, что увеличение надоев молока должно изменить ценовую ситуацию на рынке с наступлением тепла (ориентировочно конец апреля).

Цены на бакалею

"По состоянию на март 2025 года цены на бакалейные товары в Украине относительно стабильны. Изменения в цене произошли по маслу и муке. В то же время стоимость гречки и сахара может измениться в следующем месяце из-за уменьшения внутренних запасов. Но колебания цен не будет значительным", — отмечают в УКАБ.

Аналитики добавляют, что подсолнечное масло продолжает дорожать из-за стабильной высокой стоимости семян подсолнечника в оптовых закупках.

"Стоимость подсолнечника росла в связи с активным спросом на перерабатывающих предприятиях и ограниченное предложение из-за меньшего урожая 2024 года. Соответственно цена подсолнечного масла на полках магазина в среднем выросла на 4% за последний месяц", — объясняют в УКАБ.

Единственным заметно подешевевшим продуктом стала пшеничная мука, которая потеряла 16% в стоимости за месяц – в среднем до 25,8 грн/кг.

"Это можно объяснить предпраздничными акциями в супермаркетах и маркетинговыми стратегиями сетей для увеличения объемов продаж в канун Пасхальных праздников", — подчеркивают в УКАБ.

Напомним, в феврале 2025 года потребительская инфляция в Украине составила 0,8% по сравнению с январем, а с начала года цены выросли на 2,0%.

В прошлом месяце в Украине продукты питания подорожали на 13,0%. Скорее всего, росли цены на фрукты, некоторые продукты животноводства, муку и крупы.