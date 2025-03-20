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В Украине подешевела морковь: фермеры распродают запасы
В Украине наблюдается снижение цен на морковь из-за активной продажи запасов из хранилищ. На этой неделе украинские фермеры снизили среднюю стоимость моркови на 10% по сравнению с прошлой неделей.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Сколько стоит морковь
Пока морковь отгружают по цене 25-32 грн/кг ($0,60-0,77/кг).
Отмечается, что основной причиной удешевления явился рост предложения некондиционной продукции. Из-за теплой зимы качество моркови в холодильниках мелких хозяйств ухудшается, что заставляет фермеров распродавать запасы.
В то же время, владельцы качественной продукции, имеющие соответствующие условия хранения, временно воздерживаются от продажи.
Несмотря на снижение цен, стоимость моркови остается примерно в три раза выше, чем в марте 2024 года. Однако участники рынка не исключают дальнейшего удешевления из-за низкого спроса в этом сегменте.
Добавим, что на конец января фермеры продавали морковь по ценам 25-33 грн/кг.