В Украине подешевела морковь: фермеры распродают запасы

В Украине наблюдается снижение цен на морковь из-за активной продажи запасов из хранилищ. На этой неделе украинские фермеры снизили среднюю стоимость моркови на 10% по сравнению с прошлой неделей.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Сколько стоит морковь

Пока морковь отгружают по цене 25-32 грн/кг ($0,60-0,77/кг).

Отмечается, что основной причиной удешевления явился рост предложения некондиционной продукции. Из-за теплой зимы качество моркови в холодильниках мелких хозяйств ухудшается, что заставляет фермеров распродавать запасы.

В то же время, владельцы качественной продукции, имеющие соответствующие условия хранения, временно воздерживаются от продажи.

Несмотря на снижение цен, стоимость моркови остается примерно в три раза выше, чем в марте 2024 года. Однако участники рынка не исключают дальнейшего удешевления из-за низкого спроса в этом сегменте.

Добавим, что на конец января фермеры продавали морковь по ценам 25-33 грн/кг.