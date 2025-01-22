В Украине подорожала морковь из-за сокращения запасов в хозяйствах

На украинском рынке возобновился рост цен на морковь. За текущую неделю стоимость этого овоща выросла в среднем на 10% из-за уменьшения предложения в местных хозяйствах.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какая цена моркови

На сегодняшний день фермеры продают морковь по ценам 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг). Основной причиной удорожания эксперты называют стремительное сокращение запасов в хранилищах.

Многие фермеры уже полностью реализовали свою продукцию, а те, у кого еще есть запасы, преимущественно выполняют поставки по предварительно заключенным контрактам.

Аналитики отмечают, что, несмотря на присутствующие на рынке значительные объемы импортной польской моркови, спрос на нее остается высоким и не сдерживает общего повышения цен.

Сейчас цена на качественную морковь в Украине уже в 2,4 раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Более того, некоторые производители планируют дальнейшее повышение стоимости при сохранении современных темпов сбыта.

Добавим, украинские производители начали массово снижать цены на репчатый лук из-за стремительного ухудшения его качества в хранилищах, заложенных в 2024 году. Дополнительным фактором стала пониженная активность покупателей в данном сегменте.

Также отметим, что в начале 2025 г. цены на большинство видов овощей и фруктов на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились. Средний показатель роста цен на овощи и фрукты не отличался от годовой инфляции, что свидетельствует о стабилизации плодоовощного рынка.