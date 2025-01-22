В Україні подорожчала морква через скорочення запасів у господарствах

На українському ринку відновилося зростання цін на моркву. Протягом поточного тижня вартість цього овоча зросла в середньому на 10% через зменшення пропозиції в місцевих господарствах.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Яка ціна моркви

На сьогодні фермери продають моркву за цінами 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг). Основною причиною подорожчання експерти називають стрімке скорочення запасів у сховищах.

Багато фермерів уже повністю реалізували свою продукцію, а ті, хто ще має запаси, переважно виконують постачання за попередньо укладеними контрактами.

Аналітики зазначають, що попри значні обсяги імпортної польської моркви, що присутні на ринку, попит на неї залишається високим і не стримує загального підвищення цін.

Наразі ціна на якісну моркву в Україні вже у 2,4 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року. Більше того, деякі виробники планують подальше підвищення вартості за умови збереження сучасних темпів збуту.

Додамо, українські виробники почали масово знижувати ціни на ріпчасту цибулю через стрімке погіршення її якості у сховищах, закладеної у 2024 році. Додатковим чинником стала знижена активність покупців у даному сегменті.

Також зазначимо, що на початку 2025 року ціни на більшість видів овочів і фруктів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися. Середній показник зростання цін на овочі та фрукти не відрізнявся від річної інфляції, що свідчить про стабілізацію плодоовочевого ринку.