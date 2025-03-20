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В Україні подешевшала морква: фермери розпродують запаси
В Україні спостерігається зниження цін на моркву через активний продаж запасів зі сховищ. Цього тижня українські фермери знизили середню вартість моркви на 10% порівняно з минулим тижнем.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Скільки коштує морква
Наразі моркву відвантажують за ціною 25-32 грн/кг ($0,60-0,77/кг).
Зазначається, що основною причиною здешевлення стало зростання пропозиції некондиційної продукції. Через теплу зиму якість моркви в холодильниках дрібних господарств погіршується, що змушує фермерів розпродавати запаси.
Водночас власники якісної продукції, які мають відповідні умови зберігання, тимчасово утримуються від продажу.
Попри зниження цін, вартість моркви залишається приблизно втричі вищою, ніж у березні 2024 року. Однак учасники ринку не виключають подальшого здешевлення через низький попит у цьому сегменті.
Додамо, що станом на кінець січня фермери продавали моркву за цінами 25-33 грн/кг.