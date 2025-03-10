Украина снизила экспорт подсолнечного масла на 24% из-за ценового неравновесия

По состоянию на 1 марта 2024-2025 маркетингового года Украина снизила экспорт подсолнечного масла на 24%, составив 2,4 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Об этом сообщает Электронная зерновая биржа.

Об экспорте

Основными покупателями украинского масла остаются страны ЕС, на которые приходится 54% общего экспорта. Впервые за последние три сезона лидером среди импортеров отечественного подсолнечного масла стала Индия, приобретшая 417 тыс. тонн, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

В феврале экспорт подсолнечного масла снизился на 14% по сравнению с январем, составив 325 тыс. тонн, что является самым низким показателем в этом месяце за последние 10 лет.

В целом, экспорт масла остается слабым, поскольку украинские переработчики не могут обеспечить достаточные запасы сырья для стабильной работы в течение нескольких месяцев. Это приводит к падению маржи переработки до нуля или даже к отрицательным значениям на фоне резких колебаний цен.

О ценовой политике

За неделю в Украине цены спроса на подсолнечное масло снизились на 5-10 $/т, достигнув уровня 1110-1115 $/т с доставкой в порты Черного моря, что стало следствием падения цен на пальмовое и соевое масло и обвала нефтяных котировок.

Переработчики удерживают закупочные цены на подсолнечник с масляностью 50% на высоком уровне 26,5 тыс.-27,5 тыс. грн/т с доставкой на завод в надежде на возобновление цен на масло во второй половине сезона.

Рынок растительных масел

Новая администрация США продолжает оказывать влияние на мировую торговлю, что приводит к дестабилизации рынков. Эксперты уже заговорили о возможной рецессии экономики США, что повлекло за собой падение цен на нефть до уровня 70 $/баррель (-7,9% за месяц).

В пятницу апрельские фьючерсы на пальмовое масло на бирже Bursa выросли на 3,2%, достигнув 4625 ринггитов/т (1044 $/т), что является двухнедельным максимумом, на ожиданиях отчета Малайзийского управления по пальмовому маслу (0,5%).

Майские фьючерсы на соевое масло на чикагской бирже за неделю снизились еще на 1,6%, до 956 $/т (-6,5% за месяц), и начали новую неделю со снижением.

С началом сбора подсолнечника и увеличением предложения подсолнечного масла из Аргентины в ближайшие месяцы потребности импортеров, в частности Индии, могут быть удовлетворены, что ограничит потенциал для роста цен в краткосрочной перспективе. Кроме того, на этой неделе USDA обновит мировые балансы, что может привести к снижению прогнозов спроса на растительные масла и увеличению оценок запасов.

Напомним, цены на подсолнечное масло в Украине с начала 2025 года стремительно растут. Разница в стоимости бутылки 850 мл этого популярного продукта может достигать нескольких десятков гривен. При этом цена зависит не только от продажи сети, но и от бренда производителя.