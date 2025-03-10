Україна знизила експорт соняшникової олії на 24% через цінову нерівновагу

Станом на 1 березня 2024-2025 маркетингового року Україна зменшила експорт соняшникової олії на 24%, склавши 2,4 млн тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого сезону.

Про це інформує Електронна зернова біржа.

Про експорт

Основними покупцями української олії залишаються країни ЄС, на які припадає 54% від загального експорту. Вперше за останні три сезони лідером серед імпортерів вітчизняної соняшникової олії стала Індія, яка придбала 417 тис. тонн, що в п'ять разів більше, ніж у аналогічному періоді минулого сезону.

У лютому експорт соняшникової олії знизився на 14% порівняно з січнем, склавши 325 тис. тонн, що є найнижчим показником для цього місяця за останні 10 років.

Загалом експорт олії залишається слабким, оскільки українські переробники не можуть забезпечити достатні запаси сировини для стабільної роботи протягом кількох місяців. Це призводить до падіння маржі переробки до нуля або навіть до негативних значень на фоні різких коливань цін.

Про цінову політику

Протягом тижня в Україні ціни попиту на соняшникову олію знизилися на 5-10 $/т, досягнувши рівня 1110-1115 $/т із доставкою до портів Чорного моря, що стало наслідком падіння цін на пальмову та соєву олію та обвалу нафтових котирувань.

Натомість переробники утримують закупівельні ціни на соняшник з олійністю 50% на високому рівні 26,5 тис.-27,5 тис. грн/т з доставкою на завод, сподіваючись на відновлення цін на олію в другій половині сезону.

Ринок рослинних олій

Нова адміністрація США продовжує впливати на світову торгівлю, що призводить до дестабілізації ринків. Експерти вже заговорили про можливу рецесію економіки США, що спричинило падіння цін на нафту до рівня 70 $/барель (-7,9% за місяць).

У п’ятницю квітневі ф’ючерси на пальмову олію на біржі Bursa зросли на 3,2%, досягнувши 4625 ринггітів/т (1044 $/т), що є двотижневим максимумом, на очікуваннях звіту Малайзійського управління з пальмової олії (MPOB), який буде опублікований 10 березня та може підтвердити зниження запасів олії в країні.

Травневі ф’ючерси на соєву олію на чикагській біржі за тиждень знизилися ще на 1,6%, до 956 $/т (-6,5% за місяць), і почали новий тиждень зі зниженням.

З початком збирання соняшнику та збільшенням пропозиції соняшникової олії з Аргентини в найближчі місяці, потреби імпортерів, зокрема Індії, можуть бути задоволені, що обмежить потенціал для зростання цін у короткостроковій перспективі. Крім того, цього тижня USDA має оновити світові баланси, що може призвести до зниження прогнозів попиту на рослинні олії та збільшення оцінок запасів.

Нагадаємо, ціни на соняшникову олію в Україні з початку 2025 року стрімко зростають. Різниця у вартості пляшки 850 мл цього популярного продукту може досягати кількох десятків гривень. При цьому ціна залежить не тільки від мережі продажу, а й від бренду виробника.