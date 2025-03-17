Молочный рынок Украины: цены падают, но есть признаки стабилизации

В первой половине марта в Украине снова снизились цены на молоко-сырье. Внутренний рынок характеризуется высоким предложением молока и готовой продукции, в то же время спрос остается низким. Однако во второй половине месяца наблюдаются признаки стабилизации закупочных цен.

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Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Какие цены на молоко

Средняя закупочная цена молока экстра сорта в Украине составила 16,55 грн/кг без НДС, что на 25 копеек меньше месяца назад. В хозяйствах цены варьируются от 15,70 до 16,70 грн/кг без НДС, при этом нижний предел снизился на 80 копеек, а верхний – на 1,30 грн.

Средняя цена молока высшего сорта составляет 16,30 грн/кг без НДС, что на 35 копеек меньше, чем раньше. Диапазон цен варьируется от 15,50 до 16,50 грн/кг без НДС. По сравнению с первой половиной прошлого месяца нижний предел снизился на 70 копеек, а верхний – на 1 грн.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,85 грн/кг без НДС и снизилась на 15 коп. относительно первой половины прошлого месяца. Минимальная цена в хозяйствах составила 15,00 грн./кг и снизилась на 1 грн. Максимальная цена составила 16,20 грн./кг и снизилась на 80 коп.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 16,40 грн/кг без НДС, что на 25 коп. меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Причины снижения цен

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, снижение цен на молоко-сырье в марте вызвано избытком предложения и слабым спросом на внутреннем рынке. Это оказывает давление на закупочные цены, а разница между сортами сокращается.

Рост цен в четвертом квартале 2024 года полностью нивелирован, рентабельность биржевых товаров падает, а производство масла, сухого молока и казеина стало убыточным.

Фактором, заставляющим молокоперерабатывающие предприятия снижать закупочные цены, является низкая технологическая база. За последние десять лет молокоперерабатывающие предприятия не смогли переориентироваться на работу с более дорогим молоком от молочно-товарных ферм.

Отмечается, что большинство молокозаводов нуждаются в модернизации из-за отсутствия современных технологий глубокой переработки. Они используют качественное молоко экстрасорта, но выпускают продукцию по тем же нормам выхода, что и с первого сорта. Устаревшее оборудование энергозатратно, что повышает себестоимость производства.

Внешние факторы влияют на цены

Цены на молоко-сырье в Украине постепенно стабилизируются. Переработчики стимулируют спрос из-за скидок и акций, а сезон мороженого и рост экспорта молочных консервов увеличивают переработку сырья. Во второй половине марта возможно незначительное точечное понижение закупочных цен.

Ценовая ситуация на молочном рынке может зависеть от внешних факторов, в частности, неопределенности на мировом рынке. Торговая война США повлияла на американскую молочную отрасль, приводя к переполнению складов и снижению цен. Это может увеличить конкуренцию на рынках Азии и Африки. Для Украины угроза распространения ящура в Венгрии, что привело к временному запрету на импорт животноводческой продукции из этой страны.

Ранее мы писали, что ЕС не намерен возвращать квоты на молочные продукты из Украины. В частности, молочная продукция из Украины не фигурирует в европейском списке sensitive goods, "чувствительных" пищевых продуктов, на ввоз которых могут быть введены квоты.