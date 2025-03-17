Молочний ринок України: ціни падають, але є ознаки стабілізації

У першій половині березня в Україні знову знизилися ціни на молоко-сировину. Внутрішній ринок характеризується високою пропозицією молока та готової продукції, водночас попит залишається низьким. Однак у другій половині місяця спостерігаються ознаки стабілізації закупівельних цін.

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Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Які ціни на молоко

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку в Україні становила 16,55 грн/кг без ПДВ, що на 25 копійок менше, ніж місяць тому. У господарствах ціни варіюються від 15,70 до 16,70 грн/кг без ПДВ, при цьому нижня межа знизилася на 80 копійок, а верхня – на 1,30 грн.

Середня ціна молока вищого ґатунку становить 16,30 грн/кг без ПДВ, що на 35 копійок менше, ніж раніше. Діапазон цін варіюється від 15,50 до 16,50 грн/кг без ПДВ. У порівнянні з першою половиною минулого місяця, нижня межа знизилася на 70 копійок, а верхня – на 1,00 грн.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,85 грн/кг без ПДВ і знизилася на 15 коп. відносно першої половини минулого місяця. Мінімальна ціна в господарствах склала 15,00 грн/кг і знизилася на 1,00 грн. Максимальна ціна склала 16,20 грн/кг і знизилася на 80 коп.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 16,40 грн/кг без ПДВ, що на 25 коп. менше порівняно з попереднім періодом.

Причини зниження цін

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, зниження цін на молоко-сировину в березні спричинене надлишком пропозиції та слабким попитом на внутрішньому ринку. Це тисне на закупівельні ціни, а різниця між ґатунками скорочується.

Зростання цін у четвертому кварталі 2024 року повністю нівельоване, рентабельність біржових товарів падає, а виробництво масла, сухого молока та казеїну стало збитковим.

Чинником, який змушує молокопереробні підприємства знижувати закупівельні ціни, є низька технологічна база. За останні десять років молокопереробні підприємства не змогли переорієнтуватися на роботу з більш дорогим молоком від молочнотоварних ферм.

Зазначається, що більшість молокозаводів потребують модернізації через відсутність сучасних технологій глибокої переробки. Вони використовують якісне молоко екстраґатунку, але випускають продукцію за тими ж нормами виходу, що й з першого ґатунку. Застаріле обладнання є енерговитратним, що підвищує собівартість виробництва.

Зовнішні фактори впливають на ціни

Ціни на молоко-сировину в Україні поступово стабілізуються. Переробники стимулюють попит через знижки та акції, а сезон морозива й зростання експорту молочних консервів збільшують переробку сировини. У другій половині березня можливе незначне точкове зниження закупівельних цін.

Цінова ситуація на молочному ринку може залежати від зовнішніх чинників, зокрема невизначеності на світовому ринку. Торгівельна війна США вплинула на американську молочну галузь, призводячи до переповнення складів та зниження цін. Це може збільшити конкуренцію на ринках Азії та Африки. Для України загрозою є поширення ящуру в Угорщині, що призвело до тимчасової заборони на імпорт тваринницької продукції з цієї країни.

Раніше ми писали, що ЄС не планує повертати квоти на молочні продукти з України. Зокрема, молочна продукція з України не фігурує в європейському переліку sensitive goods, "чутливих" харчових продуктів, на ввіз яких можуть бути введені квоти.