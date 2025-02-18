В Україні ціни на молоко екстра гатунку знизилися на 8%

У січні 2025 року рівень цін на молоко екстра гатунку знизився на не менш, як на 1,5 грн проти рівня грудня 2024 року. У процентному співвідношенні цей показник дорінює 8%.

Про це повідомила Спілки молочних підприємств України (СМПУ).

За даними аналітиків спілки, станом на кінець січня середня ціна не перевищувала 18,5 грн. за 1 кг. Таким чином, ціни на молоко в січні 2025 року були на 23% вищі, ніж у січні 2024 року, і на 33%, ніж у червні 2024 року. При цьому темп зростання цін на сире молоко в Україні (у грн) у ІІ півріччі-2024 у 2,3 рази перевищував показник по ЄС (у євро – у 1,8 рази).

Експерти зауважили, що середня ціна січня цього року склала майже 42,7 євро за 100 кг – проти 45,7 євро за туж вагу у грудні та 44,7 євро у листопаді 2024 року.

Співвідношення між рівнями цін в Україні та країн ЄС, зокрема Польщі у січні 2024 року склав:

87% – до середнього показника по країнах ЄС;

82,5% – до середнього показника Польщі.

У СМПУ зазначають, що конкурентоспроможність вітчизняних молокопродуктів у січні 2025 року зросла. Експерти також проаналізували ситуацію із цінами в інших регіонах світу: у США та Бразилії з вересня минулого року ціни на молоко дещо знизились — 49 та 40,4 євро відповідно; у Новій Зеландії – припинили зростання (41,7 євро).

Що таке молоко екстра гатунку?

Молоко в Україні поділяється на три гатунки: екстра, вищий і перший. Молоко екстра гатунку — це молоко нойвищої якості та чистоти. Державний стандарт визначає, що в молоці екстра гатунку має бути мінімальний вміст мікрофлори (до 300 тис. бактерій на 1 кубічний см) та соматичних клітин (до 400 тис. на 1 кубічний см).

Нагадаємо, імпорт свіжих молочних продуктів в Україну зростає. У січні їх завезли на 55% більше, ніж в аналогічний період минулого року.